Великий футбол на великому екрані: лучан кличуть до «ПортCity» дивитися завтрашній матч
Сьогодні, 21:04
Завтра, 3 липня о 22:00, відбудеться матч між збірними України та Англії в ¼ фіналу Чемпіонату Європи з футболу 2020. Цей дуже важливий поєдинок лучани зможуть дивитися на великому фасадному екрані ТРЦ «ПортCity». Про це повідомили у торгово-розважальному центрі.
«Відчуй атмосферу футболу на повну разом із друзями! Вболіваймо за наших вже! Вперше в Луцьку - пряма трансляція ЄВРО-2020 на великому фасадному екрані ТРЦ «ПортCity». Беріть із собою стільці, крісла-мішки та вмощуйтесь якомога зручніше на нашому газоні
1-й поверх ТРЦ «ПортCity» буде відчинено до 00:00, вхід до туалетів під екраном навпроти підземного паркінгу», - йдеться у дописі .
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«Відчуй атмосферу футболу на повну разом із друзями! Вболіваймо за наших вже! Вперше в Луцьку - пряма трансляція ЄВРО-2020 на великому фасадному екрані ТРЦ «ПортCity». Беріть із собою стільці, крісла-мішки та вмощуйтесь якомога зручніше на нашому газоні
1-й поверх ТРЦ «ПортCity» буде відчинено до 00:00, вхід до туалетів під екраном навпроти підземного паркінгу», - йдеться у дописі .
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