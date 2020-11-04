вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Великий футбол на великому екрані: лучан кличуть до «ПортCity» дивитися завтрашній матч

Великий футбол на великому екрані: лучан кличуть до «ПортCity» дивитися завтрашній матч
Завтра, 3 липня о 22:00, відбудеться матч між збірними України та Англії в ¼ фіналу Чемпіонату Європи з футболу 2020. Цей дуже важливий поєдинок лучани зможуть дивитися на великому фасадному екрані ТРЦ «ПортCity». Про це повідомили у торгово-розважальному центрі.

«Відчуй атмосферу футболу на повну разом із друзями! Вболіваймо за наших вже! Вперше в Луцьку - пряма трансляція ЄВРО-2020 на великому фасадному екрані ТРЦ «ПортCity». Беріть із собою стільці, крісла-мішки та вмощуйтесь якомога зручніше на нашому газоні
1-й поверх ТРЦ «ПортCity» буде відчинено до 00:00, вхід до туалетів під екраном навпроти підземного паркінгу», - йдеться у дописі .

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ПортСіті, футбол великий екран
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лукашенко доручив повністю перекрити кордон з Україною: реакція українського МЗС
Сьогодні, 21:28
Великий футбол на великому екрані: лучан кличуть до «ПортCity» дивитися завтрашній матч
Сьогодні, 21:04
Волинянина оштрафували за фальшиві водійські права, куплені в інтернеті
Сьогодні, 20:41
Волинський підприємець розорав пасовища, вартістю 101 мільйон гривень
Сьогодні, 20:11
Погода у Луцьку та Волинській області на суботу, 3 липня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
У «PremierCity» можна придбати квитки або смаколики за бонуси* У «PremierCity» можна придбати квитки або смаколики за бонуси*
04 листопад, 2020, 12:35
Щовівторка у кінотеатрі «PremierCity – «День глядача»* Щовівторка у кінотеатрі «PremierCity – «День глядача»*
25 серпень, 2020, 09:36
У «ПортCity» - День роллера* У «ПортCity» - День роллера*
23 серпень, 2020, 10:46
Боулінг-клуб StrikeCity готовий приймати відвідувачів* Боулінг-клуб StrikeCity готовий приймати відвідувачів*
01 серпень, 2020, 16:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лукашенко доручив повністю перекрити кордон з Україною: реакція українського МЗС
Сьогодні, 21:28
 0
Великий футбол на великому екрані: лучан кличуть до «ПортCity» дивитися завтрашній матч
Сьогодні, 21:04
 0
Волинянина оштрафували за фальшиві водійські права, куплені в інтернеті
Сьогодні, 20:41
 0
Волинський підприємець розорав пасовища, вартістю 101 мільйон гривень
Сьогодні, 20:11
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на суботу, 3 липня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8