У Луцьку поблизу «Гостинця» встановили новий термінал CityCard
Сьогодні, 22:22
На проспекті Молоді, 21 на зупинці громадського транспорту встановили новий термінал самообслуговування для купівлі та поповнення електронних карток для проїзду в громадському транспорті.
Про це інформує «Citycardnet» на сторінці у Facebook.
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Про це інформує «Citycardnet» на сторінці у Facebook.
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Коментарі 1
вже зовсім іпанувся картохенфюрер...
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