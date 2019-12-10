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У Луцьку поблизу «Гостинця» встановили новий термінал CityCard

У Луцьку поблизу «Гостинця» встановили новий термінал CityCard
На проспекті Молоді, 21 на зупинці громадського транспорту встановили новий термінал самообслуговування для купівлі та поповнення електронних карток для проїзду в громадському транспорті.

Про це інформує «Citycardnet» на сторінці у Facebook.
У Луцьку поблизу «Гостинця» встановили новий термінал CityCard

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Теги: CityCard
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Коментарі 1
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вже зовсім іпанувся картохенфюрер...
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