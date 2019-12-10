У Луцьку поблизу «Гостинця» встановили новий термінал CityCard





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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На проспекті Молоді, 21 на зупинці громадського транспорту встановили новий термінал самообслуговування для купівлі та поповнення електронних карток для проїзду в громадському транспорті.Про це інформує «Citycardnet» на сторінці у Facebook.

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