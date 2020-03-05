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СБУ «накрила» наркоугрупування, яке завозило кокаїн з Латинської Америки і планувало збувати на Волині

СБУ «накрила» наркоугрупування, яке завозило кокаїн з Латинської Америки і планувало збувати на Волині
СБУ знешкодила міжрегіональне наркоугруповання, яке спеціалізувалося на продажі кокаїну. Під час спецоперації у Рівному затримано лідера групи на спробі збуту партії наркотиків. Зловмисник чинив опір правоохоронцям і намагався утекти з місця злочину. Про це інформує пресслужба СБУ.

За даними слідства, учасники угруповання налагодили контрабандний канал переправлення кокаїну з країн Латинської Америки до нашої держави. Отриманий із-за кордону «товар», вони планували реалізовувати оптовими партіями на території Рівненської та Волинської областей. Своїх клієнтів зловмисники підшукували через особисті зв’язки, у тому числі серед представників кримінальних кіл.

В ході обшуків за місцями проживання і підсобних приміщеннях наркоділків, правоохоронці вилучили:
• підготовлену до збуту партію наркотиків;
• 3 одиниці вогнепальної зброї;
• технічні пристрої для блокування радіосигналу;
• гроші, одержані злочинним шляхом.

Слідчі СБУ повідомили організатору групи про підозру за ч. 3 ст. 307 і за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14 ст. 2 ст. 305 (готування до контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ч.ч. 2, 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших учасників наркобізнесу.

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Теги: СБУ, накроьлргівля, кокаїн
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