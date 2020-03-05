СБУ «накрила» наркоугрупування, яке завозило кокаїн з Латинської Америки і планувало збувати на Волині





За даними слідства, учасники угруповання налагодили контрабандний канал переправлення кокаїну з країн Латинської Америки до нашої держави. Отриманий із-за кордону «товар», вони планували реалізовувати оптовими партіями на території Рівненської та Волинської областей. Своїх клієнтів зловмисники підшукували через особисті зв’язки, у тому числі серед представників кримінальних кіл.



В ході обшуків за місцями проживання і підсобних приміщеннях наркоділків, правоохоронці вилучили:

• підготовлену до збуту партію наркотиків;

• 3 одиниці вогнепальної зброї;

• технічні пристрої для блокування радіосигналу;

• гроші, одержані злочинним шляхом.



Слідчі СБУ повідомили організатору групи про підозру за ч. 3 ст. 307 і за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14 ст. 2 ст. 305 (готування до контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ч.ч. 2, 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.



У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших учасників наркобізнесу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. СБУ знешкодила міжрегіональне наркоугруповання, яке спеціалізувалося на продажі кокаїну. Під час спецоперації у Рівному затримано лідера групи на спробі збуту партії наркотиків. Зловмисник чинив опір правоохоронцям і намагався утекти з місця злочину. Про це інформує пресслужба СБУ.За даними слідства, учасники угруповання налагодили контрабандний канал переправлення кокаїну з країн Латинської Америки до нашої держави. Отриманий із-за кордону «товар», вони планували реалізовувати оптовими партіями на території Рівненської та Волинської областей. Своїх клієнтів зловмисники підшукували через особисті зв’язки, у тому числі серед представників кримінальних кіл.В ході обшуків за місцями проживання і підсобних приміщеннях наркоділків, правоохоронці вилучили:• підготовлену до збуту партію наркотиків;• 3 одиниці вогнепальної зброї;• технічні пристрої для блокування радіосигналу;• гроші, одержані злочинним шляхом.Слідчі СБУ повідомили організатору групи про підозру за ч. 3 ст. 307 і за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14 ст. 2 ст. 305 (готування до контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ч.ч. 2, 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших учасників наркобізнесу.

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