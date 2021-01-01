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Все вирішилося в яскравій серії пенальті: Іспанія стала першим півфіналістом Євро-2020

Все вирішилося в яскравій серії пенальті: Іспанія стала першим півфіналістом Євро-2020
Збірна Іспанії стала першим півфіналістом чемпіонату Європи з футболу. Іспанці вибили з боротьби збірну Швейцарії. Про це пише УНІАН.

Іспанія дуже швидко вийшла вперед. Після удару Жорді Альби Денис Закарія підставив ногу, і м'яч рикошетом полетів у кут воріт. Гол спершу записали на іспанського захисника, але потім переписали на Закарія. Це вже десятий автогол на Євро-2020.

Надалі до перерви іспанці домінували на полі, але моментів майже не виникало.

У другому таймі іспанці втратили контроль над грою, Швейцарія почала створювати моменти і відігралася. Допоміг випадок - м'яч влучив у Пау Торреса і відскочив до Ремо Фройлера. Той віддав на Джердана Шакірі, і лідер швейцарської збірної зрівняв рахунок.

На 77-й хвилині матчу швейцарці залишилися в меншості - Фройлер отримав червону картку після грубого підкату. Але Швейцарії вдалося протриматися до додаткового часу.

В овертаймі Іспанія почала серйозно тиснути на ворота суперника. Голкіпер швейцарської збірної Ян Зоммер крутився як білка в колесі, у Іспанії були супермоменти, але рахунок не змінився.

У серії пенальті швейцарці не змогли скористатися стартовим промахом Серхіо Бускетса і не забили три рази поспіль. У підсумку виграти другу поспіль серію пенальті Швейцарії не вдалося.

Швейцарія - Іспанія - 1:1 (1:3 по пенальті)

Голи: Шакірі, 68 - Закарія, 8 (автогол)

Серія пенальті: Бускетс - 0:0 (штанга), Гавранович - 0:1, Дані Ольмо - 1:1, Шер - 1:1 (воротар), Родрі - 1:1 (воротар), Аканджі - 1:1 (воротар), Морено - 2:1, Варгас - 2:1 (вище воріт), Оярсабаль - 3:1

Швейцарія: Зоммер, Елведі, Аканджі, Родрігес, Відмер (Мбабу, 101), Фройлер, Закарія (Шер, 101), Цубер (Фасснахт, 90+1), Шакірі (Соу, 81), Емболо (Варгас, 23), Сеферович (Гаврановіч, 82)

Іспанія: Сімон, Аспілікуета, Емерік Ляпорт, Пау Торрес (Тіаго, 113), Альба, Коке (М. Льоренте, 90+1), Бускетс, Педрі (Родрі, 119), Ф. Торрес (Оярсабаль, 91), Мората (Морено, 54), Сарабія (Ольмо, 46)

Попередження: Відмер, Гаврановіч - Емерік Ляпорт

Вилучення: Фройлер, 77

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Теги: Іспанія, Швейцарія
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