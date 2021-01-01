Все вирішилося в яскравій серії пенальті: Іспанія стала першим півфіналістом Євро-2020





Іспанія дуже швидко вийшла вперед. Після удару Жорді Альби Денис Закарія підставив ногу, і м'яч рикошетом полетів у кут воріт. Гол спершу записали на іспанського захисника, але потім переписали на Закарія. Це вже десятий автогол на Євро-2020.



Надалі до перерви іспанці домінували на полі, але моментів майже не виникало.



У другому таймі іспанці втратили контроль над грою, Швейцарія почала створювати моменти і відігралася. Допоміг випадок - м'яч влучив у Пау Торреса і відскочив до Ремо Фройлера. Той віддав на Джердана Шакірі, і лідер швейцарської збірної зрівняв рахунок.



На 77-й хвилині матчу швейцарці залишилися в меншості - Фройлер отримав червону картку після грубого підкату. Але Швейцарії вдалося протриматися до додаткового часу.



В овертаймі Іспанія почала серйозно тиснути на ворота суперника. Голкіпер швейцарської збірної Ян Зоммер крутився як білка в колесі, у Іспанії були супермоменти, але рахунок не змінився.



У серії пенальті швейцарці не змогли скористатися стартовим промахом Серхіо Бускетса і не забили три рази поспіль. У підсумку виграти другу поспіль серію пенальті Швейцарії не вдалося.



Швейцарія - Іспанія - 1:1 (1:3 по пенальті)



Голи: Шакірі, 68 - Закарія, 8 (автогол)



Серія пенальті: Бускетс - 0:0 (штанга), Гавранович - 0:1, Дані Ольмо - 1:1, Шер - 1:1 (воротар), Родрі - 1:1 (воротар), Аканджі - 1:1 (воротар), Морено - 2:1, Варгас - 2:1 (вище воріт), Оярсабаль - 3:1



Швейцарія: Зоммер, Елведі, Аканджі, Родрігес, Відмер (Мбабу, 101), Фройлер, Закарія (Шер, 101), Цубер (Фасснахт, 90+1), Шакірі (Соу, 81), Емболо (Варгас, 23), Сеферович (Гаврановіч, 82)



Іспанія: Сімон, Аспілікуета, Емерік Ляпорт, Пау Торрес (Тіаго, 113), Альба, Коке (М. Льоренте, 90+1), Бускетс, Педрі (Родрі, 119), Ф. Торрес (Оярсабаль, 91), Мората (Морено, 54), Сарабія (Ольмо, 46)



Попередження: Відмер, Гаврановіч - Емерік Ляпорт



Вилучення: Фройлер, 77

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Збірна Іспанії стала першим півфіналістом чемпіонату Європи з футболу. Іспанці вибили з боротьби збірну Швейцарії. Про це пише УНІАН Іспанія дуже швидко вийшла вперед. Після ударупідставив ногу, і м'яч рикошетом полетів у кут воріт. Гол спершу записали на іспанського захисника, але потім переписали на Закарія. Це вже десятий автогол на Євро-2020.Надалі до перерви іспанці домінували на полі, але моментів майже не виникало.У другому таймі іспанці втратили контроль над грою, Швейцарія почала створювати моменти і відігралася. Допоміг випадок - м'яч влучив уі відскочив до. Той віддав на, і лідер швейцарської збірної зрівняв рахунок.На 77-й хвилині матчу швейцарці залишилися в меншості -отримав червону картку після грубого підкату. Але Швейцарії вдалося протриматися до додаткового часу.В овертаймі Іспанія почала серйозно тиснути на ворота суперника. Голкіпер швейцарської збірноїкрутився як білка в колесі, у Іспанії були супермоменти, але рахунок не змінився.У серії пенальті швейцарці не змогли скористатися стартовим промахомі не забили три рази поспіль. У підсумку виграти другу поспіль серію пенальті Швейцарії не вдалося.Швейцарія - Іспанія - 1:1 (1:3 по пенальті)Голи: Шакірі, 68 - Закарія, 8 (автогол)Серія пенальті: Бускетс - 0:0 (штанга), Гавранович - 0:1, Дані Ольмо - 1:1, Шер - 1:1 (воротар), Родрі - 1:1 (воротар), Аканджі - 1:1 (воротар), Морено - 2:1, Варгас - 2:1 (вище воріт), Оярсабаль - 3:1Швейцарія: Зоммер, Елведі, Аканджі, Родрігес, Відмер (Мбабу, 101), Фройлер, Закарія (Шер, 101), Цубер (Фасснахт, 90+1), Шакірі (Соу, 81), Емболо (Варгас, 23), Сеферович (Гаврановіч, 82)Іспанія: Сімон, Аспілікуета, Емерік Ляпорт, Пау Торрес (Тіаго, 113), Альба, Коке (М. Льоренте, 90+1), Бускетс, Педрі (Родрі, 119), Ф. Торрес (Оярсабаль, 91), Мората (Морено, 54), Сарабія (Ольмо, 46)Попередження:Вилучення: Фройлер, 77

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