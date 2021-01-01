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Медики горохівської «ковідної» лікарні можуть залишитися без зарплати.ВІДЕО

Медики горохівської «ковідної» лікарні можуть залишитися без зарплати.ВІДЕО
Вже за місяць можуть залишитись без заробітної плати: медики Горохівської районної лікарні б’ють на сполох.
Про проблеми з фінансуванням заробітної плати у цьому медзакладі дізнавалися журналісти ІА Конкурент.

Річ у тім, що відколи Україну спіткала пандемія коронавірусної інфекції медзаклад потрапив у перелік ковідних шпиталів області. З тих пір усі працівники були задіяні у боротьбі з інфекцією. Фінансувався заклад національною службою здоров’я України, за так званим «коронавірусним» пакетом. Та вже від травня місяця ці надходження припинились, а нова угода досі не підписана.

Детальніше - у сюжеті.

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Теги: Горохівська лікарня, виплата зарплати
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