В Україні запустили сервіс автоматичної оцінки нерухомості





Сервіс запустили з 29 червня. Як зробити оцінку житла та як діяти у разі незгоди з отриманими даними –



Як зробити оцінку

Сервіс доступний онлайн на сайті Фонда державного майна України. Оцінювачам та нотаріусам необхідно зареєструватися у Єдиній базі. Для доступу потрібен електронний підпис або електронна печатка суб'єкта оціночної діяльності.



Навіщо потрібна оцінка

У разі якщо фізична особа продала, обміняла, отримала у спадок чи дар об'єкт нерухомості, такий дохід підлягає оподаткуванню. У такому випадку потрібно визначити оціночну або ринкову вартість житла.



Єдина база даних звітів формує електронну довідку про оціночну вартість житла. Документ є дійсним протягом 30 днів з моменту формування.



Що робити в разі незгоди

Якщо особа не погоджується з результатами автоматичного визначення оціночної вартості житла, вона може звернутися до оцінювача. Останній своєю чергою може визначити ринкову вартість об'єкта. Він складає звіт про оцінку, який реєструється в Єдиній базі та діє протягом 6 місяців.







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