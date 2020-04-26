В Україні запустили сервіс автоматичної оцінки нерухомості
Сьогодні, 02:09
В Україні ввели в експлуатацію єдину базу, яка дозволяє зробити оцінку об'єкта нерухомості та автоматично сформувати довідку.
Сервіс запустили з 29 червня. Як зробити оцінку житла та як діяти у разі незгоди з отриманими даними – дізнавався 24Канал.
Як зробити оцінку
Сервіс доступний онлайн на сайті Фонда державного майна України. Оцінювачам та нотаріусам необхідно зареєструватися у Єдиній базі. Для доступу потрібен електронний підпис або електронна печатка суб'єкта оціночної діяльності.
Навіщо потрібна оцінка
У разі якщо фізична особа продала, обміняла, отримала у спадок чи дар об'єкт нерухомості, такий дохід підлягає оподаткуванню. У такому випадку потрібно визначити оціночну або ринкову вартість житла.
Єдина база даних звітів формує електронну довідку про оціночну вартість житла. Документ є дійсним протягом 30 днів з моменту формування.
Що робити в разі незгоди
Якщо особа не погоджується з результатами автоматичного визначення оціночної вартості житла, вона може звернутися до оцінювача. Останній своєю чергою може визначити ринкову вартість об'єкта. Він складає звіт про оцінку, який реєструється в Єдиній базі та діє протягом 6 місяців.
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Сервіс запустили з 29 червня. Як зробити оцінку житла та як діяти у разі незгоди з отриманими даними – дізнавався 24Канал.
Як зробити оцінку
Сервіс доступний онлайн на сайті Фонда державного майна України. Оцінювачам та нотаріусам необхідно зареєструватися у Єдиній базі. Для доступу потрібен електронний підпис або електронна печатка суб'єкта оціночної діяльності.
Навіщо потрібна оцінка
У разі якщо фізична особа продала, обміняла, отримала у спадок чи дар об'єкт нерухомості, такий дохід підлягає оподаткуванню. У такому випадку потрібно визначити оціночну або ринкову вартість житла.
Єдина база даних звітів формує електронну довідку про оціночну вартість житла. Документ є дійсним протягом 30 днів з моменту формування.
Що робити в разі незгоди
Якщо особа не погоджується з результатами автоматичного визначення оціночної вартості житла, вона може звернутися до оцінювача. Останній своєю чергою може визначити ринкову вартість об'єкта. Він складає звіт про оцінку, який реєструється в Єдиній базі та діє протягом 6 місяців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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