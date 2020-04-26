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В Україні запустили сервіс автоматичної оцінки нерухомості

В Україні запустили сервіс автоматичної оцінки нерухомості
В Україні ввели в експлуатацію єдину базу, яка дозволяє зробити оцінку об'єкта нерухомості та автоматично сформувати довідку.

Сервіс запустили з 29 червня. Як зробити оцінку житла та як діяти у разі незгоди з отриманими даними – дізнавався 24Канал.

Як зробити оцінку
Сервіс доступний онлайн на сайті Фонда державного майна України. Оцінювачам та нотаріусам необхідно зареєструватися у Єдиній базі. Для доступу потрібен електронний підпис або електронна печатка суб'єкта оціночної діяльності.

Навіщо потрібна оцінка
У разі якщо фізична особа продала, обміняла, отримала у спадок чи дар об'єкт нерухомості, такий дохід підлягає оподаткуванню. У такому випадку потрібно визначити оціночну або ринкову вартість житла.

Єдина база даних звітів формує електронну довідку про оціночну вартість житла. Документ є дійсним протягом 30 днів з моменту формування.

Що робити в разі незгоди
Якщо особа не погоджується з результатами автоматичного визначення оціночної вартості житла, вона може звернутися до оцінювача. Останній своєю чергою може визначити ринкову вартість об'єкта. Він складає звіт про оцінку, який реєструється в Єдиній базі та діє протягом 6 місяців.



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Теги: оцінка майна, нотаріауси
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