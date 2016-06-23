Євро-2020: Італія у видовищному матчі пройшла Бельгію на шляху до півфіналу
Сьогодні, 01:15
У Мюнхені пройшов чвертьфінальний матч Євро-2020 між збірними Бельгії та Італії. Поєдинок завершився перемогою "Скуадри Адзурри" з мінімальною перевагою.
Вже на 13-й хвилині Італія забила після стандарту, але VAR скасував гол через офсайд. У середині тайму два хороших моменти були у бельгійців, але Джанлуїджі Доннарумма врятував Італію після ударів Кевіна де Брюйне і Ромелу Лукаку.
А на 31-й хвилині італійці все ж вийшли вперед - Ніколо Барелла пройшов кількох суперників і пробив у дальній кут. А перед перервою Лоренцо Інсіньє змістився в центр і обвідним ударом встромив м'яч під штангу.
Але Бельгія встигла повернутися в гру до перерви - Жеремі Докю заробив пенальті, а Лукаку його реалізував.
У середині другого тайму Лукаку міг оформити дубль, але, з близької відстані замикаючи простріл де Брюйне, влучив у суперника. Італійці відповіли небезпечним моментом Леонардо Спінаццоли, який пізніше не зміг продовжити матч через травму.
Ближче до кінця матчу гол-шедевр ледь не забив Докю, але м'яч просвистів над поперечиною.
На останній кутовий біля воріт Італії пішов голкіпер Тібо Куртуа, але це не допомогло Бельгії піти від поразки.
Бельгія - Італія - 1:2
Голи: Лукаку, 45+2 (з пенальті) - Барелла, 31, Інсіньє, 44
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Вже на 13-й хвилині Італія забила після стандарту, але VAR скасував гол через офсайд. У середині тайму два хороших моменти були у бельгійців, але Джанлуїджі Доннарумма врятував Італію після ударів Кевіна де Брюйне і Ромелу Лукаку.
А на 31-й хвилині італійці все ж вийшли вперед - Ніколо Барелла пройшов кількох суперників і пробив у дальній кут. А перед перервою Лоренцо Інсіньє змістився в центр і обвідним ударом встромив м'яч під штангу.
Але Бельгія встигла повернутися в гру до перерви - Жеремі Докю заробив пенальті, а Лукаку його реалізував.
У середині другого тайму Лукаку міг оформити дубль, але, з близької відстані замикаючи простріл де Брюйне, влучив у суперника. Італійці відповіли небезпечним моментом Леонардо Спінаццоли, який пізніше не зміг продовжити матч через травму.
Ближче до кінця матчу гол-шедевр ледь не забив Докю, але м'яч просвистів над поперечиною.
На останній кутовий біля воріт Італії пішов голкіпер Тібо Куртуа, але це не допомогло Бельгії піти від поразки.
Бельгія - Італія - 1:2
Голи: Лукаку, 45+2 (з пенальті) - Барелла, 31, Інсіньє, 44
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