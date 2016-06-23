Євро-2020: Італія у видовищному матчі пройшла Бельгію на шляху до півфіналу

У Мюнхені пройшов чвертьфінальний матч Євро-2020 між збірними Бельгії та Італії. Поєдинок завершився перемогою "Скуадри Адзурри" з мінімальною перевагою.Вже на 13-й хвилині Італія забила після стандарту, але VAR скасував гол через офсайд. У середині тайму два хороших моменти були у бельгійців, алеврятував Італію після ударівА на 31-й хвилині італійці все ж вийшли вперед -пройшов кількох суперників і пробив у дальній кут. А перед перервоюзмістився в центр і обвідним ударом встромив м'яч під штангу.Але Бельгія встигла повернутися в гру до перерви -заробив пенальті, айого реалізував.У середині другого тайму Лукаку міг оформити дубль, але, з близької відстані замикаючи прострілвлучив у суперника. Італійці відповіли небезпечним моментом, який пізніше не зміг продовжити матч через травму.Ближче до кінця матчу гол-шедевр ледь не забив Докю, але м'яч просвистів над поперечиною.На останній кутовий біля воріт Італії пішов голкіпер, але це не допомогло Бельгії піти від поразки.Голи: Лукаку, 45+2 (з пенальті) - Барелла, 31, Інсіньє, 44