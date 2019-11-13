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Анастасія Трофимюк з Нововолинська продовжує боротьбу з раком: для подальшого лікування потрібні кошти

Анастасія Трофимюк з Нововолинська продовжує боротьбу з раком: для подальшого лікування потрібні кошти
На хіміотерапію для 10-річної Анастасії Трофимюк з Нововолинська, у якої діагностували гостру лейкемію, родина надалі потребує коштів.

Як інформує видання БУГ, родина далі перебуває в клініці Туреччини. Мама дівчинки повідомила, що отримали генетичні аналізи кісткового мозку. Після другої хімії, вони показали генетичну помилку в ланцюжку ДНК, яка вдало маскувала онкоклітини, їх не багато – 8.21%, але все ж є.

Негайно було прийняте рішення про третій курс хіміотерапії, для повного знищення цієї помилки.

Анастасія перенесла пункцію кісткового мозку, пункцію люмбальну, вливання двогодинне ліків для захисту головного мозку. Але знову посміхається, навіть не дивлячись на те, що перший пакет хімії вже поставили, яка буде тривати 5 діб підряд. Після неї знову прийде чергова генетика, яка остаточно має спростувати або підтвердити пересадку кісткового мозку.

“Для нас є тільки один варіант… і це перемога остаточна над хворобою. Молитва Віра Надія на Бога творить чудеса. Ми молимось за здоров’я Анастасії щиро і просимо усіх небайдужих помолитися за мою зірочку. Прості люди з усіх кінців світу допомагали і допомагають нам весь час нашого лікування. Знайте, моє серце сповнене повагою і вдячністю до Вас усіх і кожного окремо, величезне Вам материнське спасибі”, – каже мама дівчинки.

Для подальшого лікування Анастасії потрібно зуміти зібрати ще немалу суму.
Картка Приватбанку 5168 7427 2959 9427 – мама Юлія Михайлівна Трофимюк.


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Теги: Анастасія Трофимюк, лікування, збір коштів
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