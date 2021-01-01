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Спрогнозували, скільки коштуватиме долар у липні

Спрогнозували, скільки коштуватиме долар у липні
У червні курс долара опустився на 1,2% відносно гривні. Курс євро втратив 3,3%.
gazeta.ua проконсультувалася з аналітиком щодо того, скільки валюта кошуватиме у липні.

"Зміцнення гривні пов'язане зі сприятливою зовнішньою кон'юнктурою і високими світовими цінами на основні групи товарів нашого експорту - руду, метали, аграрну продукцію. Також був підвищений попит з боку нерезидентів на облігації внутрішньої держпозики і єврооблігації. Щоправда обсяг імпорту і споживання поки не відновився до рівня, який мали перед коронакризою. Це призводить до зниження попиту з боку імпортерів і не призводить до покупок долара на міжбанку. Це також зміцнює гривню", - пояснює Максим Пархоменко, аналітик "Альпарі".

У липні гривня продовжить зміцнюватися. Курс долара може опуститися нижче 27 грн. А курс євро становитиме 31,50 грн.

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