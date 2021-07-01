Наступного року випускники шкіл будуть складати ДПА у формі ЗНО з 4 предметів
Сьогодні, 05:19
У 2022 році випускники шкіл мають пройти обов'язкову державну підсумкову атестацію (ДПА) із 4 предметів. Вони будуть складати її у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Зокрема, учні 11 класу повинні скласти ДПА у формі ЗНО з української мови, математики, історії України або іноземної мови та ще з одного предмету на вибір.
Про таку систему розповів директор Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко в інтерв’ю ZN.ua, пише Українська Правда.Життя.
"Уже є наказ про ЗНО-2022, і всі наші планові показники ми закладатимемо виходячи з того, що ЗНО відбувається відповідно до нормативно-правових актів. Це буде обов'язкова ДПА у формі ЗНО з чотирьох предметів: українська мова, математика, історія України або іноземна мова, а також четвертий предмет на вибір", – розповів Валерій Бойко.
А також додав, що максимально учасники зможуть пройти п'ять тестувань ЗНО.
У цьому наказі також йдеться про те, що учасники ЗНО можуть скласти за рахунок державного бюджету не більше, ніж 5 тестів із навчальних предметів.
А проходження тестів з додаткових предметів оплатити власним коштом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про таку систему розповів директор Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко в інтерв’ю ZN.ua, пише Українська Правда.Життя.
"Уже є наказ про ЗНО-2022, і всі наші планові показники ми закладатимемо виходячи з того, що ЗНО відбувається відповідно до нормативно-правових актів. Це буде обов'язкова ДПА у формі ЗНО з чотирьох предметів: українська мова, математика, історія України або іноземна мова, а також четвертий предмет на вибір", – розповів Валерій Бойко.
А також додав, що максимально учасники зможуть пройти п'ять тестувань ЗНО.
У цьому наказі також йдеться про те, що учасники ЗНО можуть скласти за рахунок державного бюджету не більше, ніж 5 тестів із навчальних предметів.
А проходження тестів з додаткових предметів оплатити власним коштом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Наступного року випускники шкіл будуть складати ДПА у формі ЗНО з 4 предметів
Сьогодні, 05:19
В Україні запустили сервіс автоматичної оцінки нерухомості
Сьогодні, 02:09