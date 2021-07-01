Наступного року випускники шкіл будуть складати ДПА у формі ЗНО з 4 предметів





Про таку систему розповів директор Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко в інтерв’ю ZN.ua, пише



"Уже є наказ про ЗНО-2022, і всі наші планові показники ми закладатимемо виходячи з того, що ЗНО відбувається відповідно до нормативно-правових актів. Це буде обов'язкова ДПА у формі ЗНО з чотирьох предметів: українська мова, математика, історія України або іноземна мова, а також четвертий предмет на вибір", – розповів Валерій Бойко.



А також додав, що максимально учасники зможуть пройти п'ять тестувань ЗНО.



У цьому наказі також йдеться про те, що учасники ЗНО можуть скласти за рахунок державного бюджету не більше, ніж 5 тестів із навчальних предметів.



А проходження тестів з додаткових предметів оплатити власним коштом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 2022 році випускники шкіл мають пройти обов'язкову державну підсумкову атестацію (ДПА) із 4 предметів. Вони будуть складати її у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Зокрема, учні 11 класу повинні скласти ДПА у формі ЗНО з української мови, математики, історії України або іноземної мови та ще з одного предмету на вибір.Про таку систему розповів директор Українського центру оцінювання якості освітив інтерв’ю ZN.ua, пише Українська Правда.Життя "Уже є наказ про ЗНО-2022, і всі наші планові показники ми закладатимемо виходячи з того, що ЗНО відбувається відповідно до нормативно-правових актів. Це буде обов'язкова ДПА у формі ЗНО з чотирьох предметів: українська мова, математика, історія України або іноземна мова, а також четвертий предмет на вибір", – розповів Валерій Бойко.А також додав, що максимально учасники зможуть пройти п'ять тестувань ЗНО.У цьому наказі також йдеться про те, що учасники ЗНО можуть скласти за рахунок державного бюджету не більше, ніж 5 тестів із навчальних предметів.А проходження тестів з додаткових предметів оплатити власним коштом.

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