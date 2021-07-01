вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Наступного року випускники шкіл будуть складати ДПА у формі ЗНО з 4 предметів

Наступного року випускники шкіл будуть складати ДПА у формі ЗНО з 4 предметів
У 2022 році випускники шкіл мають пройти обов'язкову державну підсумкову атестацію (ДПА) із 4 предметів. Вони будуть складати її у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Зокрема, учні 11 класу повинні скласти ДПА у формі ЗНО з української мови, математики, історії України або іноземної мови та ще з одного предмету на вибір.

Про таку систему розповів директор Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко в інтерв’ю ZN.ua, пише Українська Правда.Життя.

"Уже є наказ про ЗНО-2022, і всі наші планові показники ми закладатимемо виходячи з того, що ЗНО відбувається відповідно до нормативно-правових актів. Це буде обов'язкова ДПА у формі ЗНО з чотирьох предметів: українська мова, математика, історія України або іноземна мова, а також четвертий предмет на вибір", – розповів Валерій Бойко.

А також додав, що максимально учасники зможуть пройти п'ять тестувань ЗНО.

У цьому наказі також йдеться про те, що учасники ЗНО можуть скласти за рахунок державного бюджету не більше, ніж 5 тестів із навчальних предметів.

А проходження тестів з додаткових предметів оплатити власним коштом.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДПА, 2022
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Наступного року випускники шкіл будуть складати ДПА у формі ЗНО з 4 предметів
Сьогодні, 05:19
Вбивство Гонгадзе: Верховний суд остаточно затвердив вирок Пукачу
Сьогодні, 04:14
Медики горохівської «ковідної» лікарні можуть залишитися без зарплати.ВІДЕО
Сьогодні, 03:19
В Україні запустили сервіс автоматичної оцінки нерухомості
Сьогодні, 02:09
Євро-2020: Італія у видовищному матчі пройшла Бельгію на шляху до півфіналу
Сьогодні, 01:15
Схожі новини
У МОН пояснили, як закінчиться навчальний рік у школах У МОН пояснили, як закінчиться навчальний рік у школах
30 квітень, 03:29
Рада звільнила випускників від проходження ДПА Рада звільнила випускників від проходження ДПА
13 квітень, 19:40
Як реєструватися на ДПА у формі ЗНО учням коледжів та профтехів, які не вступатимуть до ВНЗ Як реєструватися на ДПА у формі ЗНО учням коледжів та профтехів, які не вступатимуть до ВНЗ
10 лютий, 18:45
Сертифікати і дипломи міжнародних іспитів учням зараховуватимуть як ДПА Сертифікати і дипломи міжнародних іспитів учням зараховуватимуть як ДПА
09 лютий, 00:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Наступного року випускники шкіл будуть складати ДПА у формі ЗНО з 4 предметів
Сьогодні, 05:19
 0
Вбивство Гонгадзе: Верховний суд остаточно затвердив вирок Пукачу
Сьогодні, 04:14
 0
Медики горохівської «ковідної» лікарні можуть залишитися без зарплати.ВІДЕО
Сьогодні, 03:19
 0
В Україні запустили сервіс автоматичної оцінки нерухомості
Сьогодні, 02:09
 0
Євро-2020: Італія у видовищному матчі пройшла Бельгію на шляху до півфіналу
Сьогодні, 01:15
 0
Медіа
відео
1/8