Проблеми Світязя з обмілінням досі актуальні: голова облради запрошує нардепів побачити все «на місці»

Хоч Світязь і відновив повноводність, але проблема обміління Шацьких озер й досі турбує волинян. Одними з причин обміління вважають кліматичні зміни та застарілу та неефективну меліоративну систему.Для того, аби впроваджувати попереджувальні захисні заходи та постійно моніторити ситуацію у Волинській обласній раді створена робоча група щодо вивчення проблематики обміління Шацького поозер’я. Нещодавно вони провели виїзне засідання, – йдеться на сторінці голови облрадиНагадаємо, у січні цього року затвердили новий склад робочої групи, що займатиметься питаннями обміління озера Світязь та Шацького поозер’я загалом.До слова, Концепцію програми збереження Шацького поозер'я було розроблено у 2019 році. Визначено основні чинники, які впливають на процес обміління Шацьких озер, серед яких:1. Кліматичні зміни, вплив яких на обміління складає більше 80%;2. Інтенсивне водокористування - неконтрольоване водокористування та відсутність централізованої системи водопостачання і водовідведення;3. Застаріла та неефективна меліоративна система;4. Розробка Хотиславського кар’єру;5. Недосконалість управління та недотримання водного законодавства.«На виїзному засіданні оглянули та опрацювали стан меліоративних мереж та гідроспоруд на території Шацької ТГ. Тут за кошти обласного бюджету у співфінансуванні з місцевими бюджетами було проведено капітальний ремонт гідроспоруди між озерами Світязь та Луки-Перемут, а також здійснено капітальний ремонт внутрішньогосподарських каналів К-71 та К-71-3 на території Світязької сільської ради. Розроблено також проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт Копаївської осушувальної системи Шацького району, яка значною мірою впливає на водність», – зазначає Недопад.Аби це питання «зрушити з мертвою точки», за словами голови облради, потрібно зініціювати проведення виїзного засідання профільного Комітету Верховної Ради України на території Шацького національного природного парку.«Коли народні депутати зможуть на власні очі побачити та оцінити реальний стан справ, зрозуміють важливість збереження національного багатства, якими є озера Волині, тоді ми зможемо отримати підтримку і більш якісне та швидше вирішення проблеми на загальнодержавному рівні», – йдеться у дописі.