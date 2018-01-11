Вбивство Гонгадзе: Верховний суд остаточно затвердив вирок Пукачу
Сьогодні, 04:14
Пукач просив суд змінити йому покарання з довічного на 15 років ув’язнення, а потерпілий Подольський – направити справу на повторний розгляд до суду першої інстанції.
Про це пише УНІАН.
Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду залишив у силі вирок екс-генералу Міністерства внутрішніх справ України Олексію Пукачу, засудженому до довічного ув’язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у Верховному суді оголосили рішення по касаційних скаргах Пукача та потерпілого Олексія Подольського у справі про вбивство Гонгадзе.
«Вирок Печерського райсуду Києва та ухвалу Апеляційного суду міста Києва щодо Олексія Пукача залишити без змін. Скарги захисників Пукача та потерпілого Подольського залишити без задоволення. Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає», - йдеться в резолютивній частині рішення.
Пукач у своїй касаційній скарзі просив суд змінити йому покарання з довічного на 15 років ув’язнення, а Подольський – направити справу на повторний розгляд до суду першої інстанції.
Суддя запитав Пукача, чи зрозуміло йому судове рішення, на що він відповів: «Ні, не зрозуміло зовсім».
На запитання журналістів Пукач відмовився відповідати. Він обмінявся декількома словами з одним з адвокатів, після чого конвой вивів його із судової зали.
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Про це пише УНІАН.
Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду залишив у силі вирок екс-генералу Міністерства внутрішніх справ України Олексію Пукачу, засудженому до довічного ув’язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у Верховному суді оголосили рішення по касаційних скаргах Пукача та потерпілого Олексія Подольського у справі про вбивство Гонгадзе.
«Вирок Печерського райсуду Києва та ухвалу Апеляційного суду міста Києва щодо Олексія Пукача залишити без змін. Скарги захисників Пукача та потерпілого Подольського залишити без задоволення. Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає», - йдеться в резолютивній частині рішення.
Пукач у своїй касаційній скарзі просив суд змінити йому покарання з довічного на 15 років ув’язнення, а Подольський – направити справу на повторний розгляд до суду першої інстанції.
Суддя запитав Пукача, чи зрозуміло йому судове рішення, на що він відповів: «Ні, не зрозуміло зовсім».
На запитання журналістів Пукач відмовився відповідати. Він обмінявся декількома словами з одним з адвокатів, після чого конвой вивів його із судової зали.
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