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Вбивство Гонгадзе: Верховний суд остаточно затвердив вирок Пукачу

Вбивство Гонгадзе: Верховний суд остаточно затвердив вирок Пукачу
Пукач просив суд змінити йому покарання з довічного на 15 років ув’язнення, а потерпілий Подольський – направити справу на повторний розгляд до суду першої інстанції.
Про це пише УНІАН.
Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду залишив у силі вирок екс-генералу Міністерства внутрішніх справ України Олексію Пукачу, засудженому до довічного ув’язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у Верховному суді оголосили рішення по касаційних скаргах Пукача та потерпілого Олексія Подольського у справі про вбивство Гонгадзе.

«Вирок Печерського райсуду Києва та ухвалу Апеляційного суду міста Києва щодо Олексія Пукача залишити без змін. Скарги захисників Пукача та потерпілого Подольського залишити без задоволення. Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає», - йдеться в резолютивній частині рішення.

Пукач у своїй касаційній скарзі просив суд змінити йому покарання з довічного на 15 років ув’язнення, а Подольський – направити справу на повторний розгляд до суду першої інстанції.

Суддя запитав Пукача, чи зрозуміло йому судове рішення, на що він відповів: «Ні, не зрозуміло зовсім».

На запитання журналістів Пукач відмовився відповідати. Він обмінявся декількома словами з одним з адвокатів, після чого конвой вивів його із судової зали.

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Теги: Пукач, справа Гонгадзе
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