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Цьогоріч на Волині – рекордна кількість 200-бальних результатів із ЗНО

Цьогоріч на Волині – рекордна кількість 200-бальних результатів із ЗНО
Цього року на Волині рекордна кількість 200-бальних результатів із зовнішнього незалежного оцінювання.

Про це у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини завідувачка відділу ЗНО та моніторингових досліджень ВІППО Алла Корнейко.

«Цього року маємо абсолютний рекорд, ще ніколи в нас не було 19 200-бальних результатів. До прикладу, у 2019 році в нас було 11 тисяч випускників і 200-бальних результатів було 16. А цього разу присутніх було менше 9 тисяч, але більше 200-бальників», – каже вона.

З її слів, 200-бальні результати – практично з усіх предметів. Немає лише з предмету «Українська мова та література» і німецької, та французької мов. По одному 200-бальному результату є з хімії і фізики, по два – з історії України, географії та української мови, по три – з біології та математики і п’ять 200-бальних результатів з англійської мови.

До слова, одна випускниця набрала максимальні бали з двох предметів і стала однією з 27 учнів, які склали ЗНО з двох предметів на 200 балів.

Алла Корнейко додає: приємно, що найвищі результати демонструють учні не тільки шкіл у великих містах, а й в невеликих селищах і селах.

Так, приміром, чотири 200-бальні результати отримали учні Волинського наукового ліцею-інтернату Волинської обласної ради, по три найвищі результати мають Ковельський ліцей імені Олени Пчілки та Луцька гімназія № 14. Є 200-бальники у Ківерцях, Торчині, Турійську, селі Підцир’я.

«Такі результати свідчать: хто хотів, той підготувався. До прикладу, учениця з Турійська набрала 200 балів з англійської мови, вона підготувалася до ЗНО без репетиторів. 19 найвищих результатів у такий важкий дистанційний рік – це дуже добре», – резюмує Алла Корнейко.

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Теги: ЗНО, рекорд, тести, Волинь
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