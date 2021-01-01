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3 липня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

3 липня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день
3 липня православні вшановують пам'ять священномученика Мефодія Патарського.

У суботу, 3 липня, іменини відзначають власники таких імен: Аврора, Андрій, Аристокл, Опанас, Василь, Гліб, Гурій, Димитріан, Єлисей, Іван, Інна, Крискент, Лазар, Левко, Лука, Мефодій, Міна, Наум, Пінна, Римма, - пише ТСН.

Священномученик Мефодій, єпископ Патарський (Лікійська область в Малій Азії), відрізнявся справжньою чернечою смиренністю. В тих часах багато хто захоплювався ученням Оригена про завчасне існування душ та про злих духів, а Мефодій завжди уміло спростовував цю науку.

Святитель Мефодій був схоплений язичниками, і в 312 році був засуджений до смерті через усікновення глави. Після нього залишилася багата літературна спадщина: твори на захист християнства проти язичництва, виклад православних догматів проти єресі Орігена, моральні повчання, тлумачення Священного Писання.

Які народні прикмети і традиції сьогодні

Прикмети:

- Дощ на Мефодія - буде дощити ще 40 днів.
-т Якщо на Мефодія павук плете павутину - буде сухо і ясно.
- Лебеді кричать увечері - до негоди.
- Де в цей день гупає сова, там може статися пожежа.

Що не можна робити цього дня

- Не можна сваритися з близькими. Навпаки, цей день сприятливий для примирень.
- Не можна викидати залишки зі столу. Вважається, що потрібно віддавати все зайве нужденним.
- Не можна виносити з хати сміття і непотріб - це загрожує бідністю.
- Павуків сьогодні краще не чіпати, можна тільки спостерігати за ними.

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Теги: 3 липня, свято, традиції, прикмети
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