У Польщі судять заробітчанку з України, яка вбила чоловіка





Як пoвідoмляє



Обвинувачена стверджує, що того фатального дня у неї був вихідний, тому додому повернулася пізно. Однак там її з криками зустрів громадянин України, який також проживав у цьому ж помешканні, й почав бити її. За версією жінки, чоловік завдав їй кілька ударів, від яких вона впала. Ніхто з інших мешканців квартири не заступився за неї.



Обороняючись від нападника, жінка схопила кухонного ножа й ударила ним в область грудної клітки. Каже, що була тоді в шоковому стані й відразу втекла та зачинилася у своїй кімнаті, де й чекала на приїзд поліції.



Від завданої травми 38-річний громадянин України помер. Жінці ж тепер загрожує тривалий термін ув'язнення або навіть довічне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Окружний суд в Познані почав розглядати справу громадянки України, яка в серпні минулого року вбила свого співвітчизника, з яким працювала разом.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на se.pl, 31-річна на той момент українка залишила вдома зі своїми батьками 10-річного сина й приїхала на роботу до Польщі в місто Стеншев (Великопольське воєводство). Вже через 2 тижні після цього, жінка скоїла вбивство.Обвинувачена стверджує, що того фатального дня у неї був вихідний, тому додому повернулася пізно. Однак там її з криками зустрів громадянин України, який також проживав у цьому ж помешканні, й почав бити її. За версією жінки, чоловік завдав їй кілька ударів, від яких вона впала. Ніхто з інших мешканців квартири не заступився за неї.Обороняючись від нападника, жінка схопила кухонного ножа й ударила ним в область грудної клітки. Каже, що була тоді в шоковому стані й відразу втекла та зачинилася у своїй кімнаті, де й чекала на приїзд поліції.Від завданої травми 38-річний громадянин України помер. Жінці ж тепер загрожує тривалий термін ув'язнення або навіть довічне.

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