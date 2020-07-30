На Волині двоє підлітків обікрали будинок
Сьогодні, 20:37
У місті Рожище діти залізли у приватний будинок, де ніхто не живе, і викрали звідти деякі речі.
Крадіжка сталася днями. Про це Район.Рожище повідомили у місцевому відділі поліцейської діяльності.
Як встановили працівники поліції, крадіжку вчинили двоє підлітків 13 років, жителі міста Рожище. За фактом крадіжки правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України.
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Крадіжка сталася днями. Про це Район.Рожище повідомили у місцевому відділі поліцейської діяльності.
Як встановили працівники поліції, крадіжку вчинили двоє підлітків 13 років, жителі міста Рожище. За фактом крадіжки правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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