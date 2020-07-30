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На Волині двоє підлітків обікрали будинок

На Волині двоє підлітків обікрали будинок
У місті Рожище діти залізли у приватний будинок, де ніхто не живе, і викрали звідти деякі речі.

Крадіжка сталася днями. Про це Район.Рожище повідомили у місцевому відділі поліцейської діяльності.

Як встановили працівники поліції, крадіжку вчинили двоє підлітків 13 років, жителі міста Рожище. За фактом крадіжки правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України.

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Теги: підлітки, Рожище, крадіжка
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