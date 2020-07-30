На Волині двоє підлітків обікрали будинок





Крадіжка сталася днями. Про це



Як встановили працівники поліції, крадіжку вчинили двоє підлітків 13 років, жителі міста Рожище. За фактом крадіжки правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Рожище діти залізли у приватний будинок, де ніхто не живе, і викрали звідти деякі речі.Крадіжка сталася днями. Про це Район.Рожище повідомили у місцевому відділі поліцейської діяльності.Як встановили працівники поліції, крадіжку вчинили двоє підлітків 13 років, жителі міста Рожище. За фактом крадіжки правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України.

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