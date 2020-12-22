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У Луцьку благодійники влаштували свято для дітей загиблих Героїв. ВІДЕО

У Луцьку благодійники влаштували свято для дітей загиблих Героїв. ВІДЕО
Благодійники влаштували справжнє свято для дітей, чиїх батьків забрала війна.

Розваги для малечі влаштували 1 липня, – йдеться у сюжеті 12 каналу.

Поліція, нацгвардійці, справжні байкери, а також найрізноманітніші майстер-класи, розваги та дискотека. Усе заради того, щоб діти посміхалися і знали: про них пам’ятають і піклуються.

“Коли ми почали моніторити, яким чином підтримують і спілкуються із родинами, де є діти, чиї тати поклали своє життя за країну, то, на жаль, побачили не дуже втішну ситуацію. Тому що з одного боку держава гарантує певні зобов’язання, а з іншого боку – нічого не виконується”, – каже співорганізаторка акції Ольга Максим’як.

Попри те, що діти різного віку і з різноманітними захопленнями та інтересами, їх об’єднує одна мрія – про мир та спокій. Тож не дивно, що чимало з них мріють бути військовими чи працювати у поліції – охороняти державу ті правопорядок.

Це свято – продовження благодійної акції “Посміхнись, мамо”, яку благодійники організували для матерів загиблих воїнів. Сьогодні ж організаторам дякують за радість спілкування дружини Героїв.

“Ми починали із 17 мам, і це є продовження цього соціального проекту “Посміхнися, дитино”. Сьогодні нас в 4 рази більше – в нас 68 діток. Ми захопили весь Луцький район. Є дітки, які доїжджали з Маневич, з Камінь-Каширського району, з Любешівщини”, – каже співорганізаторка проекту Василина Вітовщик.


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Теги: діти, Герої, свято, Луцьк
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