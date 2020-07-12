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На Львівщині блискавка вбила 14-річного хлопця

На Львівщині блискавка вбила 14-річного хлопця
У селі Тарасівка Львівського району блискавка вбила 14-річного хлопця. Трагедія сталась у п'ятницю, 2 липня.

Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Відомо, що у селі Тарасівка Львівського району (Підберізцівська ТГ), від удару блискавки загинув місцевий мешканець 2007 року народження.
Обставини події встановлюються.

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Теги: блискавка, смерть, підліток
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