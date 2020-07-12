На Львівщині блискавка вбила 14-річного хлопця





Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.



Відомо, що у селі Тарасівка Львівського району (Підберізцівська ТГ), від удару блискавки загинув місцевий мешканець 2007 року народження.

Обставини події встановлюються.



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