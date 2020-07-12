На Львівщині блискавка вбила 14-річного хлопця
Сьогодні, 11:32
У селі Тарасівка Львівського району блискавка вбила 14-річного хлопця. Трагедія сталась у п'ятницю, 2 липня.
Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Відомо, що у селі Тарасівка Львівського району (Підберізцівська ТГ), від удару блискавки загинув місцевий мешканець 2007 року народження.
Обставини події встановлюються.
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Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Відомо, що у селі Тарасівка Львівського району (Підберізцівська ТГ), від удару блискавки загинув місцевий мешканець 2007 року народження.
Обставини події встановлюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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