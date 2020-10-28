У Луцьку біля ЦУМу водій дрифтував на автомобілі Cadillac. ВІДЕО
Сьогодні, 12:05
У Луцьку посеред білого дня камери відеоспостереження зафіксували
водія автомобіля Cadillac на іноземній реєстрації, який дрифтував.
Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у фейсбуці.
Як видно з відеокамер, водій здійснив заборонені маневри, а саме дрифт на перехресті просп. Волі - вул. Винниченка.
Нагадаємо, що нещодавно у Луцьку патрульні посеред ночі затримали п’яного хлопця, який дрифтував на BMW. Тоді 21-річного чоловіка затримали із застосуванням кайданок.
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водія автомобіля Cadillac на іноземній реєстрації, який дрифтував.
Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у фейсбуці.
Як видно з відеокамер, водій здійснив заборонені маневри, а саме дрифт на перехресті просп. Волі - вул. Винниченка.
Нагадаємо, що нещодавно у Луцьку патрульні посеред ночі затримали п’яного хлопця, який дрифтував на BMW. Тоді 21-річного чоловіка затримали із застосуванням кайданок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
чого на камері дата сьоме січня 19:53? в січні о такій годині вже темна ніч
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