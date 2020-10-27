У ковельській лікарні провели дві унікальні операції на серці





Такі інноваційні операції до цього часу не проводились в нашій країні. Це стало можливим завдяки співпраці з німецькою клінікою, - пише газета



Днями команда лікарів Ковельського МТМО спільно з проктором (куратором) Криштофом Пуйдаком прооперувала двох хворих із вадами серця. Пацієнтам імплантували спеціальний пристрій.



42-річний професійний спортсмен перебував у Ковельському МТМО в листі очікування на трансплантацію серця. Через аритмію останніх п’яти років він отримував максимальну медикаментозну терапію. Аби відмовитися від антикоагулянтів та у майбутньому уникнути інсультів, лікарі вирішили закрити вушко лівого передсердя. Тепер пацієнт не тільки зможе жити зі своїм власним серцем, а й повернутися до звичного способу життя.



Інший прооперований – 57-літній волинянин з постійною формою миготливої аритмії – переніс вже три інсульти. Оклюзія вушка лівого передсердя була єдиним шансом на порятунок. Тож нині пацієнту немає необхідності пожиттєво приймати кроворозріджуючі препарати.



Обидві операції пройшли успішно. Вони проводилися за допомогою ангіографа (із застосуванням рентгенологічного обладнання) через прокол у судині на нозі і не потребували хірургічних розрізів. Такі втручання дають змогу запобігти ризику інсульту та позбутися головної причини утворення тромбів у хворих з фібриляцією передсердь (аритмією).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельська лікарня стала третьою в Україні (після Києва та Одеси), де за три дні виконали ендоваскулярну оклюзію вушка лівого передсердя.Такі інноваційні операції до цього часу не проводились в нашій країні. Це стало можливим завдяки співпраці з німецькою клінікою, - пише газета Волинь. Днями команда лікарів Ковельського МТМО спільно з проктором (куратором) Криштофом Пуйдаком прооперувала двох хворих із вадами серця. Пацієнтам імплантували спеціальний пристрій.42-річний професійний спортсмен перебував у Ковельському МТМО в листі очікування на трансплантацію серця. Через аритмію останніх п’яти років він отримував максимальну медикаментозну терапію. Аби відмовитися від антикоагулянтів та у майбутньому уникнути інсультів, лікарі вирішили закрити вушко лівого передсердя. Тепер пацієнт не тільки зможе жити зі своїм власним серцем, а й повернутися до звичного способу життя.Інший прооперований – 57-літній волинянин з постійною формою миготливої аритмії – переніс вже три інсульти. Оклюзія вушка лівого передсердя була єдиним шансом на порятунок. Тож нині пацієнту немає необхідності пожиттєво приймати кроворозріджуючі препарати.Обидві операції пройшли успішно. Вони проводилися за допомогою ангіографа (із застосуванням рентгенологічного обладнання) через прокол у судині на нозі і не потребували хірургічних розрізів. Такі втручання дають змогу запобігти ризику інсульту та позбутися головної причини утворення тромбів у хворих з фібриляцією передсердь (аритмією).

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