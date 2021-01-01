Синоптик розповіла, яку погоду очікувати волинянам у неділю, 4 липня





Як повідомила Світлана Дриганюк, в області прогнозують короткочасні грозові дощі та шквалисте посилення вітру до 15-20 м/с.



"Дощі будуть особливо в денні години, коли повітря добре прогрівається та утворюються купчасто-дощові хмари. Це супроводжується грозами, градом і шквалами", – зазначила Світлана Дриганюк.



Температура повітря в області вночі – 15-17 градусів, вдень сягатиме 25-27 градусів тепла.



Зі слів синоптикині, оскільки Волинь зараз перебуває у полі низького атмосферного тиску, тому спостерігається чимало опадів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в неділю, 4 липня, очікують дощі з грозами, в окремих районах – град. Температура повітря сягатиме 27 градусів тепла.Як повідомила Суспільному провідна синоптикиня Волинського гідрометеоцентру, в області прогнозують короткочасні грозові дощі та шквалисте посилення вітру до 15-20 м/с."Дощі будуть особливо в денні години, коли повітря добре прогрівається та утворюються купчасто-дощові хмари. Це супроводжується грозами, градом і шквалами", – зазначила Світлана Дриганюк.Температура повітря в області вночі – 15-17 градусів, вдень сягатиме 25-27 градусів тепла.Зі слів синоптикині, оскільки Волинь зараз перебуває у полі низького атмосферного тиску, тому спостерігається чимало опадів.

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