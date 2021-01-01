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На Рівненщині дівчину під час збирання чорниці вкусила змія

На Рівненщині дівчину під час збирання чорниці вкусила змія
У Вараському районі під час збирання ягід в лісі змія вкусила підлітка.

Про це йдеться на сайті ГУ ДСНС України у Рівненській області.

Так, до рятувальників надійшла інформація, що 2 липня в реанімаційне відділення Зарічненської лікарні в стані середньої важкості з діагнозом "укус змії" була госпіталізована жителька села Бродниця Варашського району 2007 року народження.

Подія сталася в лісі під час збирання ягід.


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Теги: змія, ягоди, Рівненщина
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