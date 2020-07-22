На Закарпатті створили найбільше лавандове поле в Україні. ВІДЕО





Про це пише видання



Зараз це найбільше лавандове поле в Україні, - кажуть підприємці



Юрій та Мирослава Качур в минулому займались продажем будівельних матеріалів, проте вирішили змінити вид діяльності. Кілька років не займались нічим, тільки приглядались. Під час однієї з відпусток їх зачепили лавандові поля за кордоном. Опісля спеціально їздили в Болгарію, Словенію, Італію та Хорватію щоб дізнатись, як би повторити успіх на Закарпатті.



Для широкого загалу "Лавандову гору" відкрили у 2020. Про прибутки поки не йдеться, а тільки витрати. Фотосесії, які зараз активно проходять є лише сезонним заробітком. До слова, вартість входу - 100 гривень з особи (проте є винятки). Загалом цілий рік реалізовують продукти із лаванди і займаються вирощуванням саджанців. Востаннє заклали 2,5 гектари лаванди та дамаської троянди.



На 100% 320 тисяч Lavandula angustifolia відкриється 5-10 липня. Прогнозовано поле цвістиме до 25 липня. Проте погода може внести зміни.



Зараз найбільше туристів із Львова, Волині та Чернівців. Особливу увагу рекламі не надають, самі відвідувачі роблять репости у соцмережах.



Лавандова гора знаходиться у місті Перечин.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Журналісти розповіли про популярну туристичну локацію "Лавандова гора", яка знаходиться на Закарпатті.Про це пише видання Mukachevo.net. Зараз це найбільше лавандове поле в Україні, - кажуть підприємцітав минулому займались продажем будівельних матеріалів, проте вирішили змінити вид діяльності. Кілька років не займались нічим, тільки приглядались. Під час однієї з відпусток їх зачепили лавандові поля за кордоном. Опісля спеціально їздили в Болгарію, Словенію, Італію та Хорватію щоб дізнатись, як би повторити успіх на Закарпатті.Для широкого загалу "Лавандову гору" відкрили у 2020. Про прибутки поки не йдеться, а тільки витрати. Фотосесії, які зараз активно проходять є лише сезонним заробітком. До слова, вартість входу - 100 гривень з особи (проте є винятки). Загалом цілий рік реалізовують продукти із лаванди і займаються вирощуванням саджанців. Востаннє заклали 2,5 гектари лаванди та дамаської троянди.На 100% 320 тисяч Lavandula angustifolia відкриється 5-10 липня. Прогнозовано поле цвістиме до 25 липня. Проте погода може внести зміни.Зараз найбільше туристів із Львова, Волині та Чернівців. Особливу увагу рекламі не надають, самі відвідувачі роблять репости у соцмережах.Лавандова гора знаходиться у місті Перечин.

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