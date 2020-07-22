вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Закарпатті створили найбільше лавандове поле в Україні. ВІДЕО

На Закарпатті створили найбільше лавандове поле в Україні. ВІДЕО
Журналісти розповіли про популярну туристичну локацію "Лавандова гора", яка знаходиться на Закарпатті.

Про це пише видання Mukachevo.net.

Зараз це найбільше лавандове поле в Україні, - кажуть підприємці

Юрій та Мирослава Качур в минулому займались продажем будівельних матеріалів, проте вирішили змінити вид діяльності. Кілька років не займались нічим, тільки приглядались. Під час однієї з відпусток їх зачепили лавандові поля за кордоном. Опісля спеціально їздили в Болгарію, Словенію, Італію та Хорватію щоб дізнатись, як би повторити успіх на Закарпатті.

Для широкого загалу "Лавандову гору" відкрили у 2020. Про прибутки поки не йдеться, а тільки витрати. Фотосесії, які зараз активно проходять є лише сезонним заробітком. До слова, вартість входу - 100 гривень з особи (проте є винятки). Загалом цілий рік реалізовують продукти із лаванди і займаються вирощуванням саджанців. Востаннє заклали 2,5 гектари лаванди та дамаської троянди.

На 100% 320 тисяч Lavandula angustifolia відкриється 5-10 липня. Прогнозовано поле цвістиме до 25 липня. Проте погода може внести зміни.

Зараз найбільше туристів із Львова, Волині та Чернівців. Особливу увагу рекламі не надають, самі відвідувачі роблять репости у соцмережах.

Лавандова гора знаходиться у місті Перечин.



На Закарпатті створили найбільше лавандове поле в Україні. ВІДЕО
На Закарпатті створили найбільше лавандове поле в Україні. ВІДЕО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: лаванда, бізнес, поле, Закарпаття
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У ковельській лікарні провели дві унікальні операції на серці
Сьогодні, 16:20
У Польщі в аварії постраждали четверо українців. ФОТО
Сьогодні, 15:33
На Закарпатті створили найбільше лавандове поле в Україні. ВІДЕО
Сьогодні, 15:18
У Ковельському районі сталась аварія
Сьогодні, 14:57
На Рівненщині дівчину під час збирання чорниці вкусила змія
Сьогодні, 14:20
Схожі новини
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО «Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
22 липень, 2020, 13:54
На Закарпатті знайшли мертвим молодого військового з Рівненщини На Закарпатті знайшли мертвим молодого військового з Рівненщини
30 червень, 18:43
В автобусі «Неаполь – Луцьк» в Україну намагалися ввезти блок для майнингу криптовалюти В автобусі «Неаполь – Луцьк» в Україну намагалися ввезти блок для майнингу криптовалюти
16 червень, 11:48
Під час служби загинула військова із Закарпаття Під час служби загинула військова із Закарпаття
10 червень, 14:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У ковельській лікарні провели дві унікальні операції на серці
Сьогодні, 16:20
 0
У Польщі в аварії постраждали четверо українців. ФОТО
Сьогодні, 15:33
 0
На Закарпатті створили найбільше лавандове поле в Україні. ВІДЕО
Сьогодні, 15:18
 0
У Ковельському районі сталась аварія
Сьогодні, 14:57
 0
На Рівненщині дівчину під час збирання чорниці вкусила змія
Сьогодні, 14:20
 0
Медіа
відео
1/8