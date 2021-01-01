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У місті на Волині зіткнулись Jeep та Lada

У місті на Волині зіткнулись Jeep та Lada
У Нововолинську на вулиці Гагаріна трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Не поділили дорогу два автомобіля – джип та Lada, - повідомляє Буг з посиланням на фейсбук-групу Нововолинськ інфо.

На місці автопригоди працювала поліція.

“Лада милася під потоком води з гідранта і влетіла в джип”, – пишуть свідки події.

Також очевидці додають, що Lada повертала з головної, вулиці Грушевського, і за потоком води було погано видно джип.

У місті на Волині зіткнулись Jeep та Lada
У місті на Волині зіткнулись Jeep та Lada

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Теги: аварія, Нововолинськ
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