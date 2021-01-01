У місті на Волині зіткнулись Jeep та Lada





Не поділили дорогу два автомобіля – джип та Lada, - повідомляє



На місці автопригоди працювала поліція.



“Лада милася під потоком води з гідранта і влетіла в джип”, – пишуть свідки події.



Також очевидці додають, що Lada повертала з головної, вулиці Грушевського, і за потоком води було погано видно джип.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську на вулиці Гагаріна трапилася дорожньо-транспортна пригода.Не поділили дорогу два автомобіля – джип та Lada, - повідомляє Буг з посиланням на фейсбук-групу Нововолинськ інфо.На місці автопригоди працювала поліція.“Лада милася під потоком води з гідранта і влетіла в джип”, – пишуть свідки події.Також очевидці додають, що Lada повертала з головної, вулиці Грушевського, і за потоком води було погано видно джип.

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