Як лучани у ці хвилини вболівають за нашу збірну на Євро-2020.ФОТО





Сьогодні, 3 липня, поруч з входом у Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки у Луцьку зібралося чимало вболівальників футболу. Саме там



Трішки раніше лучани тут уже переглянули матч між футбольними збірними Данії і Чехії. Фанати прийшли з прапорами України та прикрасили себе українською символікою. "Емоції просто зашкалюють від спільного перегляду та від важливості матчу", - кажуть вони і сподіваються на перемогу нашої збірної.





Ще одну фан-зону для трансляції матчу сьогодні облаштували для луцьких вболівальників на на



Поліція охороняє громадських порядок на обох організованих фан-зонах.



На цю хвилину рахунок матчу 0:1 на користь збірної Англії. на 4 хвилині Кейн забив нам у ворота гол.

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