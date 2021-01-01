Як лучани у ці хвилини вболівають за нашу збірну на Євро-2020.ФОТО
Сьогодні, 22:30
Сотні лучан просто неба емоційно підтримують українську збірну.
Сьогодні, 3 липня, поруч з входом у Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки у Луцьку зібралося чимало вболівальників футболу. Саме там міська рада облаштувала фан-зону для спільного перегляду історичного для нашої держави футбольного матчу. Рівно о 22.00 розпочався поєдинок за вихід у півфінал Євро-2020. У Римі збірна України грає з Англією в 1/4 фіналу.
Трішки раніше лучани тут уже переглянули матч між футбольними збірними Данії і Чехії. Фанати прийшли з прапорами України та прикрасили себе українською символікою. "Емоції просто зашкалюють від спільного перегляду та від важливості матчу", - кажуть вони і сподіваються на перемогу нашої збірної.
Ще одну фан-зону для трансляції матчу сьогодні облаштували для луцьких вболівальників на на великому фасадному екрані ТРЦ «ПортCity». Люди розташувалися на газонах і огорожі, хтось дивиться матч зі свого авто на парковці, хтось навіть приніс гамак.
Поліція охороняє громадських порядок на обох організованих фан-зонах.
На цю хвилину рахунок матчу 0:1 на користь збірної Англії. на 4 хвилині Кейн забив нам у ворота гол.
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Сьогодні, 3 липня, поруч з входом у Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки у Луцьку зібралося чимало вболівальників футболу. Саме там міська рада облаштувала фан-зону для спільного перегляду історичного для нашої держави футбольного матчу. Рівно о 22.00 розпочався поєдинок за вихід у півфінал Євро-2020. У Римі збірна України грає з Англією в 1/4 фіналу.
Трішки раніше лучани тут уже переглянули матч між футбольними збірними Данії і Чехії. Фанати прийшли з прапорами України та прикрасили себе українською символікою. "Емоції просто зашкалюють від спільного перегляду та від важливості матчу", - кажуть вони і сподіваються на перемогу нашої збірної.
Ще одну фан-зону для трансляції матчу сьогодні облаштували для луцьких вболівальників на на великому фасадному екрані ТРЦ «ПортCity». Люди розташувалися на газонах і огорожі, хтось дивиться матч зі свого авто на парковці, хтось навіть приніс гамак.
Поліція охороняє громадських порядок на обох організованих фан-зонах.
На цю хвилину рахунок матчу 0:1 на користь збірної Англії. на 4 хвилині Кейн забив нам у ворота гол.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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