Спортсменка з Волині здобула золото на Чемпіонаті Європи з вільної боротьби
03 липень, 23:23
Уродженка селища Іваничі Анастасія Алпєєва стала чемпіонкою на юніорському чемпіонаті Європи з вільної боротьби в Дортмунді.
Україна посіла перше місце в командному заліку на Чемпіонаті Європи серед юніорок. Про це повідомляють на сайті Асоціації спортивної боротьби України.
Наші дівчата показали приголомшливий результат — 10 медалей у десяти категоріях. Золоті медалі завоювали Юлія Леськовець, Олександра Хоменець, Соломія Винник, Оксана Чудик, Манола Скобельська, Наталя Клівчуцька, Анастасія Алпєєва.
Срібло – у Лілії Маланчук та Катерини Зелених. Бронза – у Марії Орлевич.
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Україна посіла перше місце в командному заліку на Чемпіонаті Європи серед юніорок. Про це повідомляють на сайті Асоціації спортивної боротьби України.
Наші дівчата показали приголомшливий результат — 10 медалей у десяти категоріях. Золоті медалі завоювали Юлія Леськовець, Олександра Хоменець, Соломія Винник, Оксана Чудик, Манола Скобельська, Наталя Клівчуцька, Анастасія Алпєєва.
Срібло – у Лілії Маланчук та Катерини Зелених. Бронза – у Марії Орлевич.
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