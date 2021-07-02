вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Спортсменка з Волині здобула золото на Чемпіонаті Європи з вільної боротьби

Спортсменка з Волині здобула золото на Чемпіонаті Європи з вільної боротьби
Уродженка селища Іваничі Анастасія Алпєєва стала чемпіонкою на юніорському чемпіонаті Європи з вільної боротьби в Дортмунді.

Україна посіла перше місце в командному заліку на Чемпіонаті Європи серед юніорок. Про це повідомляють на сайті Асоціації спортивної боротьби України.

Наші дівчата показали приголомшливий результат — 10 медалей у десяти категоріях. Золоті медалі завоювали Юлія Леськовець, Олександра Хоменець, Соломія Винник, Оксана Чудик, Манола Скобельська, Наталя Клівчуцька, Анастасія Алпєєва.
Срібло – у Лілії Маланчук та Катерини Зелених. Бронза – у Марії Орлевич.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Анастасія Алпєєва, чемпіонаті Європи з вільної боротьби
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
4 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Збірна України поступилася англійцям у чвертьфіналі Євро-2020
03 липень, 23:53
Спортсменка з Волині здобула золото на Чемпіонаті Європи з вільної боротьби
03 липень, 23:23
Як лучани у ці хвилини вболівають за нашу збірну на Євро-2020.ФОТО
03 липень, 22:30
Євро-2020. Данія долає Чехію і виходить до півфіналу
03 липень, 21:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
4 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Збірна України поступилася англійцям у чвертьфіналі Євро-2020
03 липень, 23:53
 0
Спортсменка з Волині здобула золото на Чемпіонаті Європи з вільної боротьби
03 липень, 23:23
 0
Як лучани у ці хвилини вболівають за нашу збірну на Євро-2020.ФОТО
03 липень, 22:30
 0
Євро-2020. Данія долає Чехію і виходить до півфіналу
03 липень, 21:09
 0
Медіа
відео
1/8