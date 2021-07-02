Спортсменка з Волині здобула золото на Чемпіонаті Європи з вільної боротьби

Анастасія Алпєєва стала чемпіонкою на юніорському чемпіонаті Європи з вільної боротьби в Дортмунді.



Україна посіла перше місце в командному заліку на Чемпіонаті Європи серед юніорок. Про це повідомляють на



Наші дівчата показали приголомшливий результат — 10 медалей у десяти категоріях. Золоті медалі завоювали Юлія Леськовець, Олександра Хоменець, Соломія Винник, Оксана Чудик, Манола Скобельська, Наталя Клівчуцька, Анастасія Алпєєва.

Срібло – у Лілії Маланчук та Катерини Зелених. Бронза – у Марії Орлевич.



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