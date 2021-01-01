На Волині привітали ювілярку зі сторіччям.ФОТО
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Жителька Любешівської громади днями відзначила сотий день народження.
1 липня свій 100-й День народження відзначила жителька села Цир, що на Любешівщині Марфа Федорівна Ветлянчук. З цієї нагоди ювілярку привітали представники селищної ради та місцевий аматорський колектив.
Заступник Любешівського селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Володимир Сергійчук побажав ювілярці міцного здоров'я, гарного настрою, бадьорості духу та родинного тепла, а також зазначив, що саме на таких людей потрібно рівнятися нинішньому поколінню, вчитися у них мудрості.
Музичні вітання та вірші на честь довгожительки пролунали від аматорського колективу села Цир, викликавши у іменинниці та її родичів щирі позитивні емоції та сльози.
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1 липня свій 100-й День народження відзначила жителька села Цир, що на Любешівщині Марфа Федорівна Ветлянчук. З цієї нагоди ювілярку привітали представники селищної ради та місцевий аматорський колектив.
Заступник Любешівського селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Володимир Сергійчук побажав ювілярці міцного здоров'я, гарного настрою, бадьорості духу та родинного тепла, а також зазначив, що саме на таких людей потрібно рівнятися нинішньому поколінню, вчитися у них мудрості.
Музичні вітання та вірші на честь довгожительки пролунали від аматорського колективу села Цир, викликавши у іменинниці та її родичів щирі позитивні емоції та сльози.
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