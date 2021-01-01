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Нідерланди дозволили в'їзд вакцинованих українців

Нідерланди дозволили в'їзд вакцинованих українців
З 1 липня українцям, які пройшли курс вакцинації проти коронавірусу, дозволено в'їзд у Нідерланди без проходження карантину.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у Twitter.

Нідерланди, не відправляють на самоізоляцію туристів, які щеплені не менше ніж за 14 днів до поїздки препаратами:

Pfizer/BioNTech (Comirnaty),
Astra Zeneca EU (Vaxzevria),
Johnson & Johnson (COVID-19 Vaccine Janssen),
Moderna (Spikevax),
Astra Zeneca-SK Bio (Vaxzevria),
Serum Institute of India (Covishield),
Sinopharm (BIBP),
Sinovac (CoronaVac).

Також українців, щеплених проти COVID-19, приймають в Австрії. Там схвалили індійський Covishield і CoronaVac.

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Теги: Нідерланди, коронавірус
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