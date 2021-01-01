Нідерланди дозволили в'їзд вакцинованих українців

З 1 липня українцям, які пройшли курс вакцинації проти коронавірусу, дозволено в'їзд у Нідерланди без проходження карантину.Про це міністр закордонних справ Україниповідомив у Twitter.Нідерланди, не відправляють на самоізоляцію туристів, які щеплені не менше ніж за 14 днів до поїздки препаратами:Pfizer/BioNTech (Comirnaty),Astra Zeneca EU (Vaxzevria),Johnson & Johnson (COVID-19 Vaccine Janssen),Moderna (Spikevax),Astra Zeneca-SK Bio (Vaxzevria),Serum Institute of India (Covishield),Sinopharm (BIBP),Sinovac (CoronaVac).Також українців, щеплених проти COVID-19, приймають в Австрії. Там схвалили індійський Covishield і CoronaVac.