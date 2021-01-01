Збірна України поступилася англійцям у чвертьфіналі Євро-2020
03 липень, 23:53
Збірна України з футболу в 1/4 фіналу Чемпіонату Європи поступилась команді Англії з рахунком 0:4 та залишає турнір.
У матчі за вихід до півфіналу Євро-2020 підопічні Андрія Шевченка на Олімпійському стадіоні в Римі (Італія) програли родоначальникам футболу із результатом 0:4, передає Укрінформ.
У дебюті зустрічі Гаррі Кейн вивів англійців вперед після результативного пасу Рахіма Стерлінга на 4-й хвилині. Відразу після перерви м'ячі у ворота "синьо-жовтих" забили Гаррі Магуайр (46) та вдруге Гаррі Кейн (50). Остаточний рахунок встановив Джордан Хендерсон (63).
Таким чином, Україна достроково залишає чемпіонат Європи, де грала втретє поспіль. На домашньому Євро-2012 та у Франції 2016 року українцям не вдалося подолати групову стадію фінальних турнірів. На Євро-2020 «синьо-жовті» вперше в історії пробилися до чвертьфінальної стадії континентальної першості.
Збірна Англії в 1/2 фіналу зійдеться 7 липня з командою Данії, яка у свою чергу взяла гору над командою Чехії (2:1).
В іншому півфіналі 6 липня зустрінуться футболісти Іспанії та Італії.
Фінал чемпіонату Європи відбудеться 11 липня на «Вемблі» в Лондоні (Англія).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У матчі за вихід до півфіналу Євро-2020 підопічні Андрія Шевченка на Олімпійському стадіоні в Римі (Італія) програли родоначальникам футболу із результатом 0:4, передає Укрінформ.
У дебюті зустрічі Гаррі Кейн вивів англійців вперед після результативного пасу Рахіма Стерлінга на 4-й хвилині. Відразу після перерви м'ячі у ворота "синьо-жовтих" забили Гаррі Магуайр (46) та вдруге Гаррі Кейн (50). Остаточний рахунок встановив Джордан Хендерсон (63).
Таким чином, Україна достроково залишає чемпіонат Європи, де грала втретє поспіль. На домашньому Євро-2012 та у Франції 2016 року українцям не вдалося подолати групову стадію фінальних турнірів. На Євро-2020 «синьо-жовті» вперше в історії пробилися до чвертьфінальної стадії континентальної першості.
Збірна Англії в 1/2 фіналу зійдеться 7 липня з командою Данії, яка у свою чергу взяла гору над командою Чехії (2:1).
В іншому півфіналі 6 липня зустрінуться футболісти Іспанії та Італії.
Фінал чемпіонату Європи відбудеться 11 липня на «Вемблі» в Лондоні (Англія).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
поступилась? проєбали як сцані лохі
Останні новини
4 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Збірна України поступилася англійцям у чвертьфіналі Євро-2020
03 липень, 23:53
Як лучани у ці хвилини вболівають за нашу збірну на Євро-2020.ФОТО
03 липень, 22:30
Євро-2020. Данія долає Чехію і виходить до півфіналу
03 липень, 21:09