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Збірна України поступилася англійцям у чвертьфіналі Євро-2020

Збірна України поступилася англійцям у чвертьфіналі Євро-2020
Збірна України з футболу в 1/4 фіналу Чемпіонату Європи поступилась команді Англії з рахунком 0:4 та залишає турнір.

У матчі за вихід до півфіналу Євро-2020 підопічні Андрія Шевченка на Олімпійському стадіоні в Римі (Італія) програли родоначальникам футболу із результатом 0:4, передає Укрінформ.

У дебюті зустрічі Гаррі Кейн вивів англійців вперед після результативного пасу Рахіма Стерлінга на 4-й хвилині. Відразу після перерви м'ячі у ворота "синьо-жовтих" забили Гаррі Магуайр (46) та вдруге Гаррі Кейн (50). Остаточний рахунок встановив Джордан Хендерсон (63).

Таким чином, Україна достроково залишає чемпіонат Європи, де грала втретє поспіль. На домашньому Євро-2012 та у Франції 2016 року українцям не вдалося подолати групову стадію фінальних турнірів. На Євро-2020 «синьо-жовті» вперше в історії пробилися до чвертьфінальної стадії континентальної першості.

Збірна Англії в 1/2 фіналу зійдеться 7 липня з командою Данії, яка у свою чергу взяла гору над командою Чехії (2:1).

В іншому півфіналі 6 липня зустрінуться футболісти Іспанії та Італії.

Фінал чемпіонату Європи відбудеться 11 липня на «Вемблі» в Лондоні (Англія).

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Коментарі 1
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поступилась? проєбали як сцані лохі
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