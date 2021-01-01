Збірна України поступилася англійцям у чвертьфіналі Євро-2020





У матчі за вихід до півфіналу Євро-2020 підопічні Андрія Шевченка на Олімпійському стадіоні в Римі (Італія) програли родоначальникам футболу із результатом 0:4,



У дебюті зустрічі Гаррі Кейн вивів англійців вперед після результативного пасу Рахіма Стерлінга на 4-й хвилині. Відразу після перерви м'ячі у ворота "синьо-жовтих" забили Гаррі Магуайр (46) та вдруге Гаррі Кейн (50). Остаточний рахунок встановив Джордан Хендерсон (63).



Таким чином, Україна достроково залишає чемпіонат Європи, де грала втретє поспіль. На домашньому Євро-2012 та у Франції 2016 року українцям не вдалося подолати групову стадію фінальних турнірів. На Євро-2020 «синьо-жовті» вперше в історії пробилися до чвертьфінальної стадії континентальної першості.



Збірна Англії в 1/2 фіналу зійдеться 7 липня з командою Данії, яка у свою чергу взяла гору над командою Чехії (2:1).



В іншому півфіналі 6 липня зустрінуться футболісти Іспанії та Італії.



Фінал чемпіонату Європи відбудеться 11 липня на «Вемблі» в Лондоні (Англія).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Збірна України з футболу в 1/4 фіналу Чемпіонату Європи поступилась команді Англії з рахунком 0:4 та залишає турнір.У матчі за вихід до півфіналу Євро-2020 підопічніна Олімпійському стадіоні в Римі (Італія) програли родоначальникам футболу із результатом 0:4, передає Укрінформ.У дебюті зустрічівивів англійців вперед після результативного пасуна 4-й хвилині. Відразу після перерви м'ячі у ворота "синьо-жовтих" забили(46) та вдруге Гаррі Кейн (50). Остаточний рахунок встановив(63).Таким чином, Україна достроково залишає чемпіонат Європи, де грала втретє поспіль. На домашньому Євро-2012 та у Франції 2016 року українцям не вдалося подолати групову стадію фінальних турнірів. На Євро-2020 «синьо-жовті» вперше в історії пробилися до чвертьфінальної стадії континентальної першості.Збірна Англії в 1/2 фіналу зійдеться 7 липня з командою Данії, яка у свою чергу взяла гору над командою Чехії (2:1).В іншому півфіналі 6 липня зустрінуться футболісти Іспанії та Італії.Фінал чемпіонату Європи відбудеться 11 липня на «Вемблі» в Лондоні (Англія).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію