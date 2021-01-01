Ольга Сумська заселфилася у луцькому замку. ФОТО



Акторка приїхала до Луцька разом зі своєю донькою, з якою і завітала у луцький замок та відзняла відео-екскурс для своїх підписників у Facebook.



В дописі мисткиня зазначила, що фортеця жодного разу не була підкорена ворогом та закликала подорожувати Україною. "Без сумніву,місце сили! Подорожуйте Україною!", - написала актриса.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після вистави "Майстер і Маргарита" 1 липня у Волинському академічному обласному музично-драматичному театрі ім. Тараса Шевченка Заслужена артистка України Ольга Сумська вирішила прогулятись найвідомішою історичною пам'яткою Луцька – замком Любарта.Акторка приїхала до Луцька разом зі своєю донькою, з якою і завітала у луцький замок та відзняла відео-екскурс для своїх підписників у Facebook.В дописі мисткиня зазначила, що фортеця жодного разу не була підкорена ворогом та закликала подорожувати Україною. "Без сумніву,місце сили! Подорожуйте Україною!", - написала актриса.

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