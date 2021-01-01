вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Ольга Сумська заселфилася у луцькому замку. ФОТО

Ольга Сумська заселфилася у луцькому замку. ФОТО
Після вистави "Майстер і Маргарита" 1 липня у Волинському академічному обласному музично-драматичному театрі ім. Тараса Шевченка Заслужена артистка України Ольга Сумська вирішила прогулятись найвідомішою історичною пам'яткою Луцька – замком Любарта.
Акторка приїхала до Луцька разом зі своєю донькою, з якою і завітала у луцький замок та відзняла відео-екскурс для своїх підписників у Facebook.

В дописі мисткиня зазначила, що фортеця жодного разу не була підкорена ворогом та закликала подорожувати Україною. "Без сумніву,місце сили! Подорожуйте Україною!", - написала актриса.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Сумська, замок Любарта
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ольга Сумська заселфилася у луцькому замку. ФОТО
Сьогодні, 01:23
Нідерланди дозволили в'їзд вакцинованих українців
Сьогодні, 00:46
4 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Збірна України поступилася англійцям у чвертьфіналі Євро-2020
03 липень, 23:53
Спортсменка з Волині здобула золото на Чемпіонаті Європи з вільної боротьби
03 липень, 23:23
Схожі новини
З улюбленими піснями та запальними танцями: у Луцькому замку відбувся концерт гурту «Бумбокс». ФОТО З улюбленими піснями та запальними танцями: у Луцькому замку відбувся концерт гурту «Бумбокс». ФОТО
07 червень, 09:13
В'їзна вежа замку Любарта понад 100 років тому. РЕТРОФОТО В'їзна вежа замку Любарта понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
10 березень, 18:30
Через карантин Луцький замок торік втратив пів мільйона гривень Через карантин Луцький замок торік втратив пів мільйона гривень
11 січень, 17:13
У Луцьку вандали розмалювали мури замку Любарта У Луцьку вандали розмалювали мури замку Любарта
11 січень, 13:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ольга Сумська заселфилася у луцькому замку. ФОТО
Сьогодні, 01:23
 0
Нідерланди дозволили в'їзд вакцинованих українців
Сьогодні, 00:46
 0
4 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Збірна України поступилася англійцям у чвертьфіналі Євро-2020
03 липень, 23:53
 0
Спортсменка з Волині здобула золото на Чемпіонаті Європи з вільної боротьби
03 липень, 23:23
 0
Медіа
відео
1/8