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Путін затвердив стратегію нацбезпеки, в якій обіцяють зміцнювати «братні зв'язки» з українцями

Путін затвердив стратегію нацбезпеки, в якій обіцяють зміцнювати «братні зв'язки» з українцями
В оновленій стратегії національної безпеки РФ, затвердженої указом президента Росії Володимира Путіна, є теза про «зміцнення братніх зв'язків між російським, білоруським і українським народами».
Як передає Укрінформ, указ від 2 червня опубліковано 3 червня на офіційному інтернет-порталі правової інформації Росії.

У Стратегії не вказано конкретні кроки, які Москва має намір робити для зміцнення «братніх зв'язків» з українцями та білорусами.

Також у документі прописане завдання зміцнення позицій російської мови як «мови міжнародного спілкування» і надання підтримки російським громадянам в інших країнах у збереженні їх «загальноросійської культурної ідентичності».

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Теги: Путін, стратегія нацбезпеки
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