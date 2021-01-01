Медики назвали причину смерті вінничанина після COVID-щеплення





Про це у Фейсбуці повідомляє департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОДА, передає



У Вінницькій області 47-річний чоловік помер через чотири години після того, як зробив щеплення вакциною Pfizer.



«2 липня у Вінниці зареєстровано несприятливу подію після вакцинації. Повідомлено про смерть 47-річного вінничанина. За попередніми результатами судово-медичної експертизи - причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність на тлі ішемічної хвороби серця. Ознак анафілаксії, шоку, тромбозу немає», - йдеться у повідомленні.



У дописі зазначається, що для розслідування цієї події та встановлення причин її виникнення Департаментом охорони здоров`я та реабілітації вживаються всі необхідні заходи. Наразі цей випадок розглядає Регіональна група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації/туберкулінодіагностики Департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької області.



За даними електронної амбулаторної карти пацієнта, хронічні захворювання у померлого не зареєстровані.



Розслідування випадку смерті, зареєстрованого як несприятлива подія після імунізації, оскільки смерть сталася протягом 30 днів після вакцинації проти COVID-19, триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Причиною смерті вінничанина після COVID-щеплення вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech стала гостра серцево-судинна недостатність на тлі ішемічної хвороби серця.Про це у Фейсбуці повідомляє департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОДА, передає Укрінформ «2 липня у Вінниці зареєстровано несприятливу подію після вакцинації. Повідомлено про смерть 47-річного вінничанина. За попередніми результатами судово-медичної експертизи - причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність на тлі ішемічної хвороби серця. Ознак анафілаксії, шоку, тромбозу немає», - йдеться у повідомленні.У дописі зазначається, що для розслідування цієї події та встановлення причин її виникнення Департаментом охорони здоров`я та реабілітації вживаються всі необхідні заходи. Наразі цей випадок розглядає Регіональна група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації/туберкулінодіагностики Департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької області.За даними електронної амбулаторної карти пацієнта, хронічні захворювання у померлого не зареєстровані.Розслідування випадку смерті, зареєстрованого як несприятлива подія після імунізації, оскільки смерть сталася протягом 30 днів після вакцинації проти COVID-19, триває.

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