Медики назвали причину смерті вінничанина після COVID-щеплення
Сьогодні, 08:19
Причиною смерті вінничанина після COVID-щеплення вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech стала гостра серцево-судинна недостатність на тлі ішемічної хвороби серця.
Про це у Фейсбуці повідомляє департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОДА, передає Укрінформ.
У Вінницькій області 47-річний чоловік помер через чотири години після того, як зробив щеплення вакциною Pfizer.
«2 липня у Вінниці зареєстровано несприятливу подію після вакцинації. Повідомлено про смерть 47-річного вінничанина. За попередніми результатами судово-медичної експертизи - причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність на тлі ішемічної хвороби серця. Ознак анафілаксії, шоку, тромбозу немає», - йдеться у повідомленні.
У дописі зазначається, що для розслідування цієї події та встановлення причин її виникнення Департаментом охорони здоров`я та реабілітації вживаються всі необхідні заходи. Наразі цей випадок розглядає Регіональна група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації/туберкулінодіагностики Департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької області.
За даними електронної амбулаторної карти пацієнта, хронічні захворювання у померлого не зареєстровані.
Розслідування випадку смерті, зареєстрованого як несприятлива подія після імунізації, оскільки смерть сталася протягом 30 днів після вакцинації проти COVID-19, триває.
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Про це у Фейсбуці повідомляє департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОДА, передає Укрінформ.
У Вінницькій області 47-річний чоловік помер через чотири години після того, як зробив щеплення вакциною Pfizer.
«2 липня у Вінниці зареєстровано несприятливу подію після вакцинації. Повідомлено про смерть 47-річного вінничанина. За попередніми результатами судово-медичної експертизи - причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність на тлі ішемічної хвороби серця. Ознак анафілаксії, шоку, тромбозу немає», - йдеться у повідомленні.
У дописі зазначається, що для розслідування цієї події та встановлення причин її виникнення Департаментом охорони здоров`я та реабілітації вживаються всі необхідні заходи. Наразі цей випадок розглядає Регіональна група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації/туберкулінодіагностики Департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької області.
За даними електронної амбулаторної карти пацієнта, хронічні захворювання у померлого не зареєстровані.
Розслідування випадку смерті, зареєстрованого як несприятлива подія після імунізації, оскільки смерть сталася протягом 30 днів після вакцинації проти COVID-19, триває.
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