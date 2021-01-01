У свої 5 уже знає дві мови: історія двомовного луцького хлопчика.ВІДЕО

Станіслава Кононенка з Луцька батьки вчать двом мовам. Хлопчик говорить англійською і легко переходить на українську та навпаки, розповів Ігор Кононенко.



Зі слів батька, це звична практика у сім’ях, де батьки – носії різних мов. Мама Мирослава Кононенко називає двомовне спілкування з дитиною експериментом.



Майже завжди англійською мовою з дитиною спілкується батько. Ігор Кононенко каже: ідея говорити з дитиною з перших днів життя двома мовам спала на думку мамі. Інформацію про білінгвізм лучанка знайшла в інтернеті під час вагітності.



"Якщо, наприклад, тато – іспанець, мама – українка. 00:15 І вони з народження знають дві мови. Я люляю дитину своєю мовою, а він – чужою. Тато ж не носій мови, але нічого – впорався", – говорить Мирослава Кононенко.



Батько вчить мову разом із дитиною. Розповів: у зв’язку з роботою знає багато технічних термінів англійською. Для щоденного спілкування з сином збагачує словниковий запас. Для розвитку і виховання Станіслава батьки використовують літературу і українською, і англійською.



П'ятирічний Стас знає англійські казки. Розповідає народну британську казку "Золотоволоска і три ведмеді". Перші слова Стас почав вимовляти після двох років.



"У 2 роки та 2 місяці він мене тільки мамою обізвав. Він мені сказав "look", коли якийсь павучок на підлозі повзав. А я запам’ятала, як він біг у кімнаті, впав і каже "Baby falling down", – зазначила мама Станіслава.



Діти, які від народження спілкуються двома мовами, більш толерантні, бо живуть у двох культурах, каже психотерапевтка Віта Ковальчук. Із її слів, у таких дітей гнучкість психіки в рази більша, а також вони більш кмітливі, має кращу пам'ять, комунікабельні та творчі.



Батьки кажуть: роблять усе, щоб обидві мови син сприймав легко та природньо. Батько Ігор Кононенко додав: його дитина, як і всі діти, любить гратися і веселитися.





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