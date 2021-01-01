4 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Сьогодні, 11:00
Сьогодні, 4 липня, в Україні відзначають День Національної поліції, а віряни вшановують пам'ять мученика Юліана.
Також сьогодні в Україні - День судового експерта, в США – День незалежності, День кантрі-музики, День салату «Цезар», Дні Тома Сойєра, День приготування яєчні на тротуарі, у Тонзі - День короля, в Латвії - День пам'яті геноциду єврейського народу в роки Другої світової війни, в Італії - День Гарібальді, у Норвегії – День народження королеви, в Руанді - День звільнення.
День Національної поліції України
Сьогодні, 4 липня 2021 року, відзначають День Національної поліції України. Згідно з Указом Президента України від 4 квітня 2018 року № 97. цей день призначений на 4 липня. 2015 року перші патрульні поліцейські прийняли присягу на Софійській площі у Києві.
День судового експерта
4 липня відзначають День судового експерта — професійне свято судового експерта. З ініціативою введення Дня судового експерта України виступила Координаційна рада з проблем судової експертизи, яка діє при Міністерстві юстиції України, мотивуючи своє рішення тим, що судово-експертна сфера має величезне значення для забезпечення правосуддя в суспільстві та захисту.
День незалежності США
День незалежності США — державне свято Сполучених Штатів Америки, яке відзначається щороку 4 липня (часто так і називається: «Четверте липня») і є федеральним вихідним днем. Свято встановлено на честь Декларації незалежності США від Об'єднаного Королівства Великої Британії, яка була підписана 4 липня 1776 року.
Яке сьогодні релігійне свято
Православна церква 4 липня вшановує пам'ять мученика Іуліана Тарсійського. Інші назви свята: «Ульянів день», «Ульяндень», «Липів колір». Квітки липи, зібрані 4 липня, володіють цілющою силою.
В цей день готували спеціальний липовий порошок, який може заліковувати опіки і зупиняти кровотечу.
Жінки у минулі часи використовували липу в косметичних цілях: липовий настій робить шкіру м'якою і гладкою, а сік зміцнює волосся.
Що не можна робити сьогодні
Не можна у цей день обривати цвіт липи чи рубати липові дерева.
Не варто уникати сьогодні домашньої роботи.
Заборонено обманювати близьких.
Народні традиції і прикмети
Якщо у небі довго гримить, скоро буде затяжна негода.
Радісні співи солов'їв вранці обіцяли теплу погоду.
Якщо дме північний вітер – дощу не буде, якщо вранці багато роси – буде багатий урожай.
Спекотна погода вважалася передвісником морозної зими, а дощова – сніжної.
Іменини
У суботу, 4 липня, іменини відзначають власники таких імен: Олексій, Анастасія, Антоній, Георгій, Іван, Іона, Максим, Микита, Микола, Павло, Терентій, Федір, Юліан, Юлій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Також сьогодні в Україні - День судового експерта, в США – День незалежності, День кантрі-музики, День салату «Цезар», Дні Тома Сойєра, День приготування яєчні на тротуарі, у Тонзі - День короля, в Латвії - День пам'яті геноциду єврейського народу в роки Другої світової війни, в Італії - День Гарібальді, у Норвегії – День народження королеви, в Руанді - День звільнення.
День Національної поліції України
Сьогодні, 4 липня 2021 року, відзначають День Національної поліції України. Згідно з Указом Президента України від 4 квітня 2018 року № 97. цей день призначений на 4 липня. 2015 року перші патрульні поліцейські прийняли присягу на Софійській площі у Києві.
День судового експерта
4 липня відзначають День судового експерта — професійне свято судового експерта. З ініціативою введення Дня судового експерта України виступила Координаційна рада з проблем судової експертизи, яка діє при Міністерстві юстиції України, мотивуючи своє рішення тим, що судово-експертна сфера має величезне значення для забезпечення правосуддя в суспільстві та захисту.
День незалежності США
День незалежності США — державне свято Сполучених Штатів Америки, яке відзначається щороку 4 липня (часто так і називається: «Четверте липня») і є федеральним вихідним днем. Свято встановлено на честь Декларації незалежності США від Об'єднаного Королівства Великої Британії, яка була підписана 4 липня 1776 року.
Яке сьогодні релігійне свято
Православна церква 4 липня вшановує пам'ять мученика Іуліана Тарсійського. Інші назви свята: «Ульянів день», «Ульяндень», «Липів колір». Квітки липи, зібрані 4 липня, володіють цілющою силою.
В цей день готували спеціальний липовий порошок, який може заліковувати опіки і зупиняти кровотечу.
Жінки у минулі часи використовували липу в косметичних цілях: липовий настій робить шкіру м'якою і гладкою, а сік зміцнює волосся.
Що не можна робити сьогодні
Не можна у цей день обривати цвіт липи чи рубати липові дерева.
Не варто уникати сьогодні домашньої роботи.
Заборонено обманювати близьких.
Народні традиції і прикмети
Якщо у небі довго гримить, скоро буде затяжна негода.
Радісні співи солов'їв вранці обіцяли теплу погоду.
Якщо дме північний вітер – дощу не буде, якщо вранці багато роси – буде багатий урожай.
Спекотна погода вважалася передвісником морозної зими, а дощова – сніжної.
Іменини
У суботу, 4 липня, іменини відзначають власники таких імен: Олексій, Анастасія, Антоній, Георгій, Іван, Іона, Максим, Микита, Микола, Павло, Терентій, Федір, Юліан, Юлій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Як урятувати потопельника: поради волинського лікаря
Сьогодні, 12:10
На Волині – аварія з потерпілими
Сьогодні, 11:11
4 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Сьогодні, 11:00
За минулу добу на Волині виявили лише 5 випадків коронавірусу
Сьогодні, 10:19
У Волинській ОДА – нова посадовиця
Сьогодні, 09:51