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Частина Луцька від завтра, 5 липня, залишиться без гарячої води

Частина Луцька від завтра, 5 липня, залишиться без гарячої води
Згідно з графіком припинення подачі гарячої води від котелень та центральних теплових пунктів ДКП «Луцьктепло» у зв’язку з профілактичним ремонтом теплових мереж в міжопалювальний період, низку котелень зупинять з понеділка, 05 липня.

Про це інформує підприємство.

Зокрема, йдеться про найбільшу котельню Луцька, що на вул. Карбишева, 2, яка подає гарячу воду для близько 22 тисяч абонентів Завокзального району міста. Згідно з графіком котельню буде зупинено на 4 тижні, впродовж яких заплановано виконання профілактичних ремонтних робіт на теплогенеруючому обладнанні, на центральних теплових пунктах та теплових мережах.

На 2 тижні зупинять роботу спарених котелень на вул. Гулака-Артемовського, 20 – вул. Арцеулова, 3а, які готують послугу для споживачів Привокзального району, вул. Задворецька, 13 – вул. Вавилова, 6, що обслуговують споживачів частини просп. Волі від перехрестя з вул. Шопена до вул. Задворецької, Київський Майдан та частину вул. Дубнівської до вул. Архітектора Метельницького, а також котельні на вул. Загородня, 3а, вул. Відродження, 15б, вул. Шевченка, 40 та дахова котельня на вул. Кравчука, 11в.

Про завершення профілактичних ремонтних робіт та відновлення послуги з постачання гарячої води повідомлять додатково. Для недопущення небажаного споживання холодної води з мереж гарячого водопостачання рекомендують на період відсутності послуги перекривати запірну арматуру перед лічильником гарячої води.

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Теги: гаряча вода, Луцьк
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