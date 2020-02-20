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У Луцьку через ремонт перекриють вулицю

У Луцьку через ремонт перекриють вулицю
З 5 липня тимчасово перекрито рух транспорту вулицею Кривий Вал.

Про це інформують у мерії.

У зв’язку із виконанням капітального ремонту, з 09:00 5 липня цього року до завершення робіт перекриють рух транспорту вулицею Кривий Вал.

Йдеться про ділянку від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Набережної.

У лучан просять вибачення за тимчасові технічні незручності.



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Теги: вулиця, рух, Кривий Вал
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