У Луцьку через ремонт перекриють вулицю





Про це інформують у мерії.



У зв’язку із виконанням капітального ремонту, з 09:00 5 липня цього року до завершення робіт перекриють рух транспорту вулицею Кривий Вал.



Йдеться про ділянку від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Набережної.



У лучан просять вибачення за тимчасові технічні незручності.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 5 липня тимчасово перекрито рух транспорту вулицею Кривий Вал.Про це інформують у мерії.У зв’язку із виконанням капітального ремонту, з 09:00 5 липня цього року до завершення робіт перекриють рух транспорту вулицею Кривий Вал.Йдеться про ділянку від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Набережної.У лучан просять вибачення за тимчасові технічні незручності.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію