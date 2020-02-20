У Луцьку через ремонт перекриють вулицю
Сьогодні, 20:35
З 5 липня тимчасово перекрито рух транспорту вулицею Кривий Вал.
Про це інформують у мерії.
У зв’язку із виконанням капітального ремонту, з 09:00 5 липня цього року до завершення робіт перекриють рух транспорту вулицею Кривий Вал.
Йдеться про ділянку від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Набережної.
У лучан просять вибачення за тимчасові технічні незручності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформують у мерії.
У зв’язку із виконанням капітального ремонту, з 09:00 5 липня цього року до завершення робіт перекриють рух транспорту вулицею Кривий Вал.
Йдеться про ділянку від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Набережної.
У лучан просять вибачення за тимчасові технічні незручності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Не розминулися: у Луцьку тролейбус наїхав на маршрутку
Сьогодні, 21:07
У Луцьку через ремонт перекриють вулицю
Сьогодні, 20:35
Якою буде погода на Волині у понеділок, 5 липня
Сьогодні, 19:00
Секрети схуднення від луцької тренерки
Сьогодні, 18:19