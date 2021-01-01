Якою буде погода на Волині у понеділок, 5 липня

У понеділок, 5 липня, на Волині та в Луцьку зокрема прогнозують короткочасні дощі, грози.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Температура вночі становитиме 14-20⁰, вдень - 23-29⁰ тепла.У цей день вшановується пам'ять священномученика Євсевія, єпископа Самосатського. Наші пращури в цей день сподівались на дощ, оскільки він вказував на хороший урожай хлібів. Хороший урожай обіцяв і місяць, який був ввечері. А вранці спостерігали за туманом: якщо він стелиться водою - буде хороша погода.