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Якою буде погода на Волині у понеділок, 5 липня

Якою буде погода на Волині у понеділок, 5 липня
У понеділок, 5 липня, на Волині та в Луцьку зокрема прогнозують короткочасні дощі, грози.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Температура вночі становитиме 14-20⁰, вдень - 23-29⁰ тепла.

У цей день вшановується пам'ять священномученика Євсевія, єпископа Самосатського. Наші пращури в цей день сподівались на дощ, оскільки він вказував на хороший урожай хлібів. Хороший урожай обіцяв і місяць, який був ввечері. А вранці спостерігали за туманом: якщо він стелиться водою - буде хороша погода.

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Теги: погода, прогноз погоди
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