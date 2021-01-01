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На Волині цьогоріч виявили майже пів сотні нелегальних працівників

На Волині цьогоріч виявили майже пів сотні нелегальних працівників
За перше півріччя 2021 року на підприємствах Волині виявили 43 особи без належного оформлення трудових відносин.

Про це інформує управління Держпраці в області.

На Волині впродовж першого півріччя цього року під час інспекційної кампанії та проведення заходів контролю з питань виявлення неоформлених працівників виявили 43 особи, які були допущені до виконання роботи без належного оформлення трудових відносин.

Нагадаємо, що посадовці управління Держпраці у Волинській області проводили інформаційну роботу, під час якої інспектори праці інформували роботодавців про переваги офіційного працевлаштування.

З 1 липня стартувала інспекційна кампанія, під час якої працівники Держпраці та ДПС інспектуватимуть роботодавців, котрі продовжують ухилятися від декларування найманих працівників.

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Теги: нелегальні працівники, робота
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