На Волині цьогоріч виявили майже пів сотні нелегальних працівників
Сьогодні, 19:28
За перше півріччя 2021 року на підприємствах Волині виявили 43 особи без належного оформлення трудових відносин.
Про це інформує управління Держпраці в області.
На Волині впродовж першого півріччя цього року під час інспекційної кампанії та проведення заходів контролю з питань виявлення неоформлених працівників виявили 43 особи, які були допущені до виконання роботи без належного оформлення трудових відносин.
Нагадаємо, що посадовці управління Держпраці у Волинській області проводили інформаційну роботу, під час якої інспектори праці інформували роботодавців про переваги офіційного працевлаштування.
З 1 липня стартувала інспекційна кампанія, під час якої працівники Держпраці та ДПС інспектуватимуть роботодавців, котрі продовжують ухилятися від декларування найманих працівників.
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Про це інформує управління Держпраці в області.
На Волині впродовж першого півріччя цього року під час інспекційної кампанії та проведення заходів контролю з питань виявлення неоформлених працівників виявили 43 особи, які були допущені до виконання роботи без належного оформлення трудових відносин.
Нагадаємо, що посадовці управління Держпраці у Волинській області проводили інформаційну роботу, під час якої інспектори праці інформували роботодавців про переваги офіційного працевлаштування.
З 1 липня стартувала інспекційна кампанія, під час якої працівники Держпраці та ДПС інспектуватимуть роботодавців, котрі продовжують ухилятися від декларування найманих працівників.
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