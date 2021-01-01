На Волині цьогоріч виявили майже пів сотні нелегальних працівників

За перше півріччя 2021 року на підприємствах Волині виявили 43 особи без належного оформлення трудових відносин.Про це інформує управління Держпраці в області.На Волині впродовж першого півріччя цього року під час інспекційної кампанії та проведення заходів контролю з питань виявлення неоформлених працівників виявили 43 особи, які були допущені до виконання роботи без належного оформлення трудових відносин.Нагадаємо, що посадовці управління Держпраці у Волинській області проводили інформаційну роботу, під час якої інспектори праці інформували роботодавців про переваги офіційного працевлаштування.З 1 липня стартувала інспекційна кампанія, під час якої працівники Держпраці та ДПС інспектуватимуть роботодавців, котрі продовжують ухилятися від декларування найманих працівників.