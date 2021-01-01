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Секрети схуднення від луцької тренерки

Секрети схуднення від луцької тренерки
Луцька тренерка Вікторія Захарова розвінчує міфи про жироспалювачі та розповідає єдиний секрет схуднення.

Про це пише журнал Space.

ЧАРІВНІ ПІГУЛКИ ДЛЯ СХУДНЕННЯ ІСНУЮТЬ?

У процесі схуднення багатьох цікавить ще одне питання, що стосується чарівних пігулок і порошків, які прискорюють процес схуднення. Який жироспалювач вибрати? Я не рекомендую приймати жироспалювач, якщо в цьому немає крайньої потреби, оскільки більшість з них містять стимулятори та зайві для вашого організму дози кофеїну, тому можуть бути шкідливими.

Організм сам у в змозі позбуватися зайвого, якщо дотримуватися всіх необхідних правил, тому «дратувати» центральну нервову систему зайвий раз не потрібно, адже тренування і дієта – вже стрес для організму.

Якщо ви все-таки хочете їх приймати, то, як мінімум, підбирайте правильно дози (якщо жироспалювач містить кофеїн, то стежте за тим, щоб у вашому раціоні було менше інших кофеїновмісних продуктів, щоб не допустити надлишку) або приймайте нешкідливі жироспалювачі без стимуляторів.

«СЕКРЕТ СХУДНЕННЯ»

Перше, чим вам потрібно запастися, – це настрій на відносно довгострокову роботу. Тому що тривалість цієї роботи залежить від того, якого результату ви хочете досягти. Вона буде спрямована на вирішення конкретних завдань.

Друге – це усвідомленням того, що отриманий результат не вічний, його потрібно буде підтримувати завжди, тому варіант «схудну на декілька кілограм, потім буду відпочивати» можете не розглядати (на той випадок, якщо хтось з вас досі вірить в чудеса). Зайві кілограми повертаються швидко і непомітно, не встигнете і п’яту булочку доїсти.

ОСНОВНЕ І ПРОСТЕ ПРАВИЛО СХУДНЕННЯ – ВИТРАЧАТИ БІЛЬШЕ КАЛОРІЙ В ДЕНЬ, НІЖ ВИ СПОЖИВАЄТЕ

Дефіцит калорій створюється за допомогою правильного й збалансованого харчування. Тут головне не перестаратись, адже надважливим є обов’язковий баланс нутрієнтів (білків, жирів та вуглеводів) і фізичної активності (силові + якщо необхідно кардіотренування).

Раджу не нехтувати жодним правилом, оскільки красиве та здорове тіло вийде в підсумку тільки внаслідок цього тандему. Щоб не завдати шкоди організму та заощадити свій час, краще звернутися до тренера.

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Теги: їжа, схуднення
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