Секрети схуднення від луцької тренерки

Вікторія Захарова розвінчує міфи про жироспалювачі та розповідає єдиний секрет схуднення.



Про це пише журнал



ЧАРІВНІ ПІГУЛКИ ДЛЯ СХУДНЕННЯ ІСНУЮТЬ?



У процесі схуднення багатьох цікавить ще одне питання, що стосується чарівних пігулок і порошків, які прискорюють процес схуднення. Який жироспалювач вибрати? Я не рекомендую приймати жироспалювач, якщо в цьому немає крайньої потреби, оскільки більшість з них містять стимулятори та зайві для вашого організму дози кофеїну, тому можуть бути шкідливими.



Організм сам у в змозі позбуватися зайвого, якщо дотримуватися всіх необхідних правил, тому «дратувати» центральну нервову систему зайвий раз не потрібно, адже тренування і дієта – вже стрес для організму.



Якщо ви все-таки хочете їх приймати, то, як мінімум, підбирайте правильно дози (якщо жироспалювач містить кофеїн, то стежте за тим, щоб у вашому раціоні було менше інших кофеїновмісних продуктів, щоб не допустити надлишку) або приймайте нешкідливі жироспалювачі без стимуляторів.



«СЕКРЕТ СХУДНЕННЯ»



Перше, чим вам потрібно запастися, – це настрій на відносно довгострокову роботу. Тому що тривалість цієї роботи залежить від того, якого результату ви хочете досягти. Вона буде спрямована на вирішення конкретних завдань.



Друге – це усвідомленням того, що отриманий результат не вічний, його потрібно буде підтримувати завжди, тому варіант «схудну на декілька кілограм, потім буду відпочивати» можете не розглядати (на той випадок, якщо хтось з вас досі вірить в чудеса). Зайві кілограми повертаються швидко і непомітно, не встигнете і п’яту булочку доїсти.



ОСНОВНЕ І ПРОСТЕ ПРАВИЛО СХУДНЕННЯ – ВИТРАЧАТИ БІЛЬШЕ КАЛОРІЙ В ДЕНЬ, НІЖ ВИ СПОЖИВАЄТЕ



Дефіцит калорій створюється за допомогою правильного й збалансованого харчування. Тут головне не перестаратись, адже надважливим є обов’язковий баланс нутрієнтів (білків, жирів та вуглеводів) і фізичної активності (силові + якщо необхідно кардіотренування).



Раджу не нехтувати жодним правилом, оскільки красиве та здорове тіло вийде в підсумку тільки внаслідок цього тандему. Щоб не завдати шкоди організму та заощадити свій час, краще звернутися до тренера.

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