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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу

Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
За добу 3 липня 2021 року в Україні зафіксували 377 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 11, медпрацівників – 5).

Про це інформує МОЗ України.

Також за минулу добу:
◾ госпіталізували – 460 осіб;
◾ летальних випадків – 10;
◾ одужало – 526 осіб;

За добу протестували:
◾ методом ПЛР – 14 229 осіб,
◾ методом ІФА – 3 345 осіб,
◾ експрес-тестами – 10 405 осіб.

За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 237 553 особи;
◾ одужало – 2 171 182 осіб;
◾ летальних випадків – 52 470;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 10 915 176.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (126), Одеській (49), Київській (31), Запорізькій (26) та Дніпропетровській (20).

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Теги: коронавірус, статистика
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