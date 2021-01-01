Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:10
За добу 3 липня 2021 року в Україні зафіксували 377 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 11, медпрацівників – 5).
Про це інформує МОЗ України.
Також за минулу добу:
◾ госпіталізували – 460 осіб;
◾ летальних випадків – 10;
◾ одужало – 526 осіб;
За добу протестували:
◾ методом ПЛР – 14 229 осіб,
◾ методом ІФА – 3 345 осіб,
◾ експрес-тестами – 10 405 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 237 553 особи;
◾ одужало – 2 171 182 осіб;
◾ летальних випадків – 52 470;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 10 915 176.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (126), Одеській (49), Київській (31), Запорізькій (26) та Дніпропетровській (20).
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Про це інформує МОЗ України.
Також за минулу добу:
◾ госпіталізували – 460 осіб;
◾ летальних випадків – 10;
◾ одужало – 526 осіб;
За добу протестували:
◾ методом ПЛР – 14 229 осіб,
◾ методом ІФА – 3 345 осіб,
◾ експрес-тестами – 10 405 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 237 553 особи;
◾ одужало – 2 171 182 осіб;
◾ летальних випадків – 52 470;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 10 915 176.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (126), Одеській (49), Київській (31), Запорізькій (26) та Дніпропетровській (20).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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