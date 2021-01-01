Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу





Про це інформує МОЗ України.



Також за минулу добу:

◾ госпіталізували – 460 осіб;

◾ летальних випадків – 10;

◾ одужало – 526 осіб;



За добу протестували:

◾ методом ПЛР – 14 229 осіб,

◾ методом ІФА – 3 345 осіб,

◾ експрес-тестами – 10 405 осіб.



За весь час пандемії в Україні:

◾ захворіло – 2 237 553 особи;

◾ одужало – 2 171 182 осіб;

◾ летальних випадків – 52 470;

◾ проведено ПЛР-тестувань – 10 915 176.



За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (126), Одеській (49), Київській (31), Запорізькій (26) та Дніпропетровській (20).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 3 липня 2021 року в Україні зафіксували 377 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 11, медпрацівників – 5).Про це інформує МОЗ України.Також за минулу добу:◾ госпіталізували – 460 осіб;◾ летальних випадків – 10;◾ одужало – 526 осіб;За добу протестували:◾ методом ПЛР – 14 229 осіб,◾ методом ІФА – 3 345 осіб,◾ експрес-тестами – 10 405 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾ захворіло – 2 237 553 особи;◾ одужало – 2 171 182 осіб;◾ летальних випадків – 52 470;◾ проведено ПЛР-тестувань – 10 915 176.За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (126), Одеській (49), Київській (31), Запорізькій (26) та Дніпропетровській (20).

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