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У районі на Волині зафіксували декілька температурних рекордів

У районі на Волині зафіксували декілька температурних рекордів
Нинішня весна була запізнілою, прохолодною і сирою. В соціальних мережах бідкалися, що вона минає, а нагрітися або скупатися у річці ще так і не довелося. Побоювалися, що холодним буде й літо. Але тепло таки прийшло.

І у червні метеорологи почали фіксувати навіть рекордно високу температуру повітря на Волині, пише Полісся.

Так, 22 червня максимальна температура повітря у Любешеві сягала +32,8 градуса, перевершивши попередній рекорд цього дня 1964 року. Дивно, але в Луцьку (який знаходиться на південь від Любешева) було прохолодніше: +31,2 градуса.

23 червня, максимальна температура повітря побила 57-річний рекорд і в Луцьку: +33,3 градуса (попередній рекорд 1964 року становив +31,6 градуса). На півночі області – у Любешеві – було ще спекотніше: +34,4 градуса

Пік цього нетривалого спекотного періоду припав на 24 червня. В обласному центрі метеорологи знову зафіксували метеорологічний рекорд: +35,3 градуса. Він одразу аж на 5 градусів перевершив попередній рекорд для цього дня, який фіксували у 1963 і 2016 роках. Віднині – це ще й абсолютний максимум температури повітря в Луцьку не лише для червня, але й для липня. До цього рекордна температура повітря у червні становила +34,5 градуса (29 червня 1963 року), а в липні — +35,1 градуса (17 липня 2001 року). У Любешеві 24 червня місцева метеостанція зареєструвала +35,2 градуса.

У цей період на Волині було тепліше, ніж на півдні України та в Криму. Адже, приміром, 24 червня метеорологи зафіксували в Одесі +32,2, Генічеську +34,0, Стрілковому+32,6 градуса.

Синоптики прогнозували рекордну температуру повітря і на 25 червня, але через дощ з грозою стало прохолодніше. Рекорд для цього дня залишається неперевершеною ще з 1951 року, тобто вже понад 70 років. Однак дощ того дня був золотим, тому що вже все просило вологи.

Петро КРАВЧУК,
автор «Книги рекордів Волині», «Книги рекордів природи»,
смт Любешів.

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Теги: рекорд, температура
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