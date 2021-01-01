Як стрес впливає на жіноче здоров’я: пояснення волинської лікарки





Про це йшлося у програмі «Жіночий клуб» на



Як розповіла лікарка-акушер-гінекологиня Лариса Шендибило, яка очолює «Центр планування сім’ї» при Луцькому клінічному пологовому будинку, сьогодні почастішали скарги жінок на порушення менструального циклу і навіть на відсутність місячних.



На її думку, це пов’язано із постійним хронічним стресом.



«Хронічний стрес призводить до зниження прогестерону. У жіночому організмі є естрогени і прогестерон, які врівноважують один одного. Коли є хронічний чи гострий стрес, падає рівень прогестерону. А це веде до затримки місячних або вони частішають. Хроніострес запускає всі патологічні процеси в організмі жінки. Також може відбутися підвищення рівня пролактину. Це гормон, який виробляється в гіпофізі. Коли збільшується його рівень, можуть з’являтися затримки місячних і навіть їх відсутність», – каже лікарка.



За її словами, падіння рівня прогестерону спричинює появу кіст, гіперплазію ендометрію. Ці стани лікарка називає уже передраковими змінами.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стресові стани у житті жінки збільшують рівень гормонів, що призводить до небезпечних хвороб, навіть передракових станів.Про це йшлося у програмі «Жіночий клуб» на 12 каналі Як розповіла лікарка-акушер-гінекологиня, яка очолює «Центр планування сім’ї» при Луцькому клінічному пологовому будинку, сьогодні почастішали скарги жінок на порушення менструального циклу і навіть на відсутність місячних.На її думку, це пов’язано із постійним хронічним стресом.«Хронічний стрес призводить до зниження прогестерону. У жіночому організмі є естрогени і прогестерон, які врівноважують один одного. Коли є хронічний чи гострий стрес, падає рівень прогестерону. А це веде до затримки місячних або вони частішають. Хроніострес запускає всі патологічні процеси в організмі жінки. Також може відбутися підвищення рівня пролактину. Це гормон, який виробляється в гіпофізі. Коли збільшується його рівень, можуть з’являтися затримки місячних і навіть їх відсутність», – каже лікарка.За її словами, падіння рівня прогестерону спричинює появу кіст, гіперплазію ендометрію. Ці стани лікарка називає уже передраковими змінами.

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