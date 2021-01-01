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Як стрес впливає на жіноче здоров’я: пояснення волинської лікарки

Як стрес впливає на жіноче здоров’я: пояснення волинської лікарки
Стресові стани у житті жінки збільшують рівень гормонів, що призводить до небезпечних хвороб, навіть передракових станів.

Про це йшлося у програмі «Жіночий клуб» на 12 каналі.

Як розповіла лікарка-акушер-гінекологиня Лариса Шендибило, яка очолює «Центр планування сім’ї» при Луцькому клінічному пологовому будинку, сьогодні почастішали скарги жінок на порушення менструального циклу і навіть на відсутність місячних.

На її думку, це пов’язано із постійним хронічним стресом.

«Хронічний стрес призводить до зниження прогестерону. У жіночому організмі є естрогени і прогестерон, які врівноважують один одного. Коли є хронічний чи гострий стрес, падає рівень прогестерону. А це веде до затримки місячних або вони частішають. Хроніострес запускає всі патологічні процеси в організмі жінки. Також може відбутися підвищення рівня пролактину. Це гормон, який виробляється в гіпофізі. Коли збільшується його рівень, можуть з’являтися затримки місячних і навіть їх відсутність», – каже лікарка.

За її словами, падіння рівня прогестерону спричинює появу кіст, гіперплазію ендометрію. Ці стани лікарка називає уже передраковими змінами.

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Теги: стрес, жінки
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