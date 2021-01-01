Як урятувати потопельника: поради волинського лікаря
Сьогодні, 12:10
Літо – сезон купань у відкритих водоймах, які іноді закінчуються трагічно. За словами медичного директора Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Анатолія Каленюка, варто знати алгоритм дій на випадок, коли поряд тоне людина, і тоді кількість смертей на воді можна зменшити.
Про це йшлося у програмі «Актуально» на 12 каналі.
«Звичайно, коли ви йдете у воду, бажано, щоб далеко не відпливали. Краще самі не йдіть. Хай хтось із вами буде поруч – щоб у будь-який момент міг подати руку», – радить медик.
Він поділився класичним алгоритмом дій на випадок утоплення.
«Коли людину витягли з води, не потрібно видаляти воду з дихальних шляхів, не потрібно класти тіло на коліно, піднімати за ноги, щоб витрусити воду. Ваше завдання на цьому етапі – перевірити наявність дихання. Потрібно вивести нижню щелепу, закинувши голову, і порахувати кількість дихальних рухів за 10 секунд. Достатньо вашу руку покласти на грудну клітку і порахувати ці рухи. Якщо їх кількість становить 1 або вони відсутні, потрібно негайно покликати екстрену медичну допомогу за телефоном 103 і почати компресію грудної клітки. Якщо ж є 2-3 рухи за 10 секунд – це норма, яка не вимагає якихось реанімаційних заходів. Ваше завдання – покласти людину в безпечне положення на бік», – наголосив Анатолій Каленюк.
Окрім того, він розповів, як правильно робити компресію грудної клітки.
«Рятувальні заходи маємо почати із 5 вдихів. Потрібно пам’ятати про те, що потрібно використовувати бар’єрні пристрої або медичне обладнання – мішок амбу. Якщо цього нема, ми нічого не робимо, тому що думаємо в першу чергу про власну безпеку. Адже від тієї людини ви можете отримати якусь болячку, від якої потім треба буде вас лікувати», – попередив лікар.
Роблячи власне компресію, слід оголити грудну клітку постраждалому і знайти середину грудини.
«Знаходите середину грудини, складаєте правильно руки в замок і починаєте натискати на грудну клітку. Ця реанімація має тривати до приїзду екстреної медичної допомоги. Інші випадки, коли ви її можете припинити: ви почали компресувати – і людина почала дихати, кашляти; коли ви втомитеся фізично (кожна здорова людина може проводити компресію 5-7 хв., далі вона втрачає сили); коли вам щось починає загрожувати (агресивні люди, тварини, дерево, яке хилиться, полум’я, яке наближається)», – каже Анатолій Каленюк.
За його словами, чи житиме людина далі – значно залежить від дій того, хто поряд.
«Під час клінічної смерті, яка триває 5-6 хвилин, дуже важливо, щоб хтось щось робив», – наголосив він.
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Про це йшлося у програмі «Актуально» на 12 каналі.
«Звичайно, коли ви йдете у воду, бажано, щоб далеко не відпливали. Краще самі не йдіть. Хай хтось із вами буде поруч – щоб у будь-який момент міг подати руку», – радить медик.
Він поділився класичним алгоритмом дій на випадок утоплення.
«Коли людину витягли з води, не потрібно видаляти воду з дихальних шляхів, не потрібно класти тіло на коліно, піднімати за ноги, щоб витрусити воду. Ваше завдання на цьому етапі – перевірити наявність дихання. Потрібно вивести нижню щелепу, закинувши голову, і порахувати кількість дихальних рухів за 10 секунд. Достатньо вашу руку покласти на грудну клітку і порахувати ці рухи. Якщо їх кількість становить 1 або вони відсутні, потрібно негайно покликати екстрену медичну допомогу за телефоном 103 і почати компресію грудної клітки. Якщо ж є 2-3 рухи за 10 секунд – це норма, яка не вимагає якихось реанімаційних заходів. Ваше завдання – покласти людину в безпечне положення на бік», – наголосив Анатолій Каленюк.
Окрім того, він розповів, як правильно робити компресію грудної клітки.
«Рятувальні заходи маємо почати із 5 вдихів. Потрібно пам’ятати про те, що потрібно використовувати бар’єрні пристрої або медичне обладнання – мішок амбу. Якщо цього нема, ми нічого не робимо, тому що думаємо в першу чергу про власну безпеку. Адже від тієї людини ви можете отримати якусь болячку, від якої потім треба буде вас лікувати», – попередив лікар.
Роблячи власне компресію, слід оголити грудну клітку постраждалому і знайти середину грудини.
«Знаходите середину грудини, складаєте правильно руки в замок і починаєте натискати на грудну клітку. Ця реанімація має тривати до приїзду екстреної медичної допомоги. Інші випадки, коли ви її можете припинити: ви почали компресувати – і людина почала дихати, кашляти; коли ви втомитеся фізично (кожна здорова людина може проводити компресію 5-7 хв., далі вона втрачає сили); коли вам щось починає загрожувати (агресивні люди, тварини, дерево, яке хилиться, полум’я, яке наближається)», – каже Анатолій Каленюк.
За його словами, чи житиме людина далі – значно залежить від дій того, хто поряд.
«Під час клінічної смерті, яка триває 5-6 хвилин, дуже важливо, щоб хтось щось робив», – наголосив він.
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