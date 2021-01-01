Як урятувати потопельника: поради волинського лікаря

Анатолія Каленюка, варто знати алгоритм дій на випадок, коли поряд тоне людина, і тоді кількість смертей на воді можна зменшити.



Про це йшлося у програмі «Актуально» на



«Звичайно, коли ви йдете у воду, бажано, щоб далеко не відпливали. Краще самі не йдіть. Хай хтось із вами буде поруч – щоб у будь-який момент міг подати руку», – радить медик.



Він поділився класичним алгоритмом дій на випадок утоплення.



«Коли людину витягли з води, не потрібно видаляти воду з дихальних шляхів, не потрібно класти тіло на коліно, піднімати за ноги, щоб витрусити воду. Ваше завдання на цьому етапі – перевірити наявність дихання. Потрібно вивести нижню щелепу, закинувши голову, і порахувати кількість дихальних рухів за 10 секунд. Достатньо вашу руку покласти на грудну клітку і порахувати ці рухи. Якщо їх кількість становить 1 або вони відсутні, потрібно негайно покликати екстрену медичну допомогу за телефоном 103 і почати компресію грудної клітки. Якщо ж є 2-3 рухи за 10 секунд – це норма, яка не вимагає якихось реанімаційних заходів. Ваше завдання – покласти людину в безпечне положення на бік», – наголосив Анатолій Каленюк.



Окрім того, він розповів, як правильно робити компресію грудної клітки.



«Рятувальні заходи маємо почати із 5 вдихів. Потрібно пам’ятати про те, що потрібно використовувати бар’єрні пристрої або медичне обладнання – мішок амбу. Якщо цього нема, ми нічого не робимо, тому що думаємо в першу чергу про власну безпеку. Адже від тієї людини ви можете отримати якусь болячку, від якої потім треба буде вас лікувати», – попередив лікар.

Роблячи власне компресію, слід оголити грудну клітку постраждалому і знайти середину грудини.



«Знаходите середину грудини, складаєте правильно руки в замок і починаєте натискати на грудну клітку. Ця реанімація має тривати до приїзду екстреної медичної допомоги. Інші випадки, коли ви її можете припинити: ви почали компресувати – і людина почала дихати, кашляти; коли ви втомитеся фізично (кожна здорова людина може проводити компресію 5-7 хв., далі вона втрачає сили); коли вам щось починає загрожувати (агресивні люди, тварини, дерево, яке хилиться, полум’я, яке наближається)», – каже Анатолій Каленюк.



За його словами, чи житиме людина далі – значно залежить від дій того, хто поряд.



«Під час клінічної смерті, яка триває 5-6 хвилин, дуже важливо, щоб хтось щось робив», – наголосив він.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Літо – сезон купань у відкритих водоймах, які іноді закінчуються трагічно. За словами медичного директора Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, варто знати алгоритм дій на випадок, коли поряд тоне людина, і тоді кількість смертей на воді можна зменшити.Про це йшлося у програмі «Актуально» на 12 каналі «Звичайно, коли ви йдете у воду, бажано, щоб далеко не відпливали. Краще самі не йдіть. Хай хтось із вами буде поруч – щоб у будь-який момент міг подати руку», – радить медик.Він поділився класичним алгоритмом дій на випадок утоплення.«Коли людину витягли з води, не потрібно видаляти воду з дихальних шляхів, не потрібно класти тіло на коліно, піднімати за ноги, щоб витрусити воду. Ваше завдання на цьому етапі – перевірити наявність дихання. Потрібно вивести нижню щелепу, закинувши голову, і порахувати кількість дихальних рухів за 10 секунд. Достатньо вашу руку покласти на грудну клітку і порахувати ці рухи. Якщо їх кількість становить 1 або вони відсутні, потрібно негайно покликати екстрену медичну допомогу за телефоном 103 і почати компресію грудної клітки. Якщо ж є 2-3 рухи за 10 секунд – це норма, яка не вимагає якихось реанімаційних заходів. Ваше завдання – покласти людину в безпечне положення на бік», – наголосив Анатолій Каленюк.Окрім того, він розповів, як правильно робити компресію грудної клітки.«Рятувальні заходи маємо почати із 5 вдихів. Потрібно пам’ятати про те, що потрібно використовувати бар’єрні пристрої або медичне обладнання – мішок амбу. Якщо цього нема, ми нічого не робимо, тому що думаємо в першу чергу про власну безпеку. Адже від тієї людини ви можете отримати якусь болячку, від якої потім треба буде вас лікувати», – попередив лікар.Роблячи власне компресію, слід оголити грудну клітку постраждалому і знайти середину грудини.«Знаходите середину грудини, складаєте правильно руки в замок і починаєте натискати на грудну клітку. Ця реанімація має тривати до приїзду екстреної медичної допомоги. Інші випадки, коли ви її можете припинити: ви почали компресувати – і людина почала дихати, кашляти; коли ви втомитеся фізично (кожна здорова людина може проводити компресію 5-7 хв., далі вона втрачає сили); коли вам щось починає загрожувати (агресивні люди, тварини, дерево, яке хилиться, полум’я, яке наближається)», – каже Анатолій Каленюк.За його словами, чи житиме людина далі – значно залежить від дій того, хто поряд.«Під час клінічної смерті, яка триває 5-6 хвилин, дуже важливо, щоб хтось щось робив», – наголосив він.

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