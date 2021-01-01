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У Волинській ОДА – нова посадовиця

У Волинській ОДА – нова посадовиця
Призначили начальника відділу природно-заповідної справи та екомережі у Волинській ОДА.

Про це повідомляє управління екології та природних ресурсів у фейсбуці.

Так, відповідно до наказу управління екології та природних ресурсів, Богатко Ірину Олександрівну із 1 липня 2021 року призначили на посаду начальника відділу природно-заповідної справи та екомережі за результатами конкурсного відбору.

Як зазначено в декларації посадовиці за 2020 рік, раніше працювала вона на посаді спеціаліста відділу комплексного управління, біоресурсів та природно-заповідної справи. Також Ірина Богатко була помічником заступника голови обласної державної адміністрації Олександра Троханенка.

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Теги: Ірина Богатко, ОДА
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Коментарі 1
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Бажаємо вам великий заробітків! Щоб ваша посада швидко вам окупилася і щоб ви принесли великий заробіток вашому начальству.
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