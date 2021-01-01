Спека +36 і дощі: народний синоптик озвучив прогноз на липень





Про це Леонід Горбань.



Горбань представив два графіки – для центру і півдня країни. Його прогноз погоди на липень для центральних регіонів України говорить про те, що цей місяць буде досить спекотним.



Денна температура не опускатиметься нижче +27 градусів, нічна – нижче +15 градусів. Коливання температури протягом місяця становитимуть не більше 5 градусів.



На початку місяця можливі невеликі дощі. При цьому максимальна температура повітря вдень сягатиме +29 градусів. На початку другої декади місяця, 10 липня, можуть пройти дощі, які принесуть невелике похолодання – температура опуститься до позначки +24 градуси. Але вже наступного дня вона знову почне підвищуватися і до 17-липня досягне позначки +32 градуси. Поблизу цієї дати можливі дощі.



У другій половині місяця буде ще один період похолодання – 22 липня температура знизиться до +28 градусів. Далі вона буде рости і вийде на "плато" на рівні +32 градуси.



Прогноз погоди в Україні на липень для південних регіонів багато в чому подібний до прогнозу для центру, але температурні показники будуть дещо відрізнятися. На початку місяця також очікуються невеликі дощі. 12-13 липня, після невеликих дощів, буде досягнутий температурний максимум місяця +36 градусів.



До кінця липня температура залишатиметься високою. Невелике зниження до +30 градусів можливо тільки 20 липня. В останній декаді місяця можливі дощі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Погода в липні в Україні встановить температурний рекорд на рівні +36 градусів. Кілька днів місяця будуть дощовими.Про це OBOZREVATEL розповів народний синоптикГорбань представив два графіки – для центру і півдня країни. Його прогноз погоди на липень для центральних регіонів України говорить про те, що цей місяць буде досить спекотним.Денна температура не опускатиметься нижче +27 градусів, нічна – нижче +15 градусів. Коливання температури протягом місяця становитимуть не більше 5 градусів.На початку місяця можливі невеликі дощі. При цьому максимальна температура повітря вдень сягатиме +29 градусів. На початку другої декади місяця, 10 липня, можуть пройти дощі, які принесуть невелике похолодання – температура опуститься до позначки +24 градуси. Але вже наступного дня вона знову почне підвищуватися і до 17-липня досягне позначки +32 градуси. Поблизу цієї дати можливі дощі.У другій половині місяця буде ще один період похолодання – 22 липня температура знизиться до +28 градусів. Далі вона буде рости і вийде на "плато" на рівні +32 градуси.багато в чому подібний до прогнозу для центру, але температурні показники будуть дещо відрізнятися. На початку місяця також очікуються невеликі дощі. 12-13 липня, після невеликих дощів, буде досягнутий температурний максимум місяця +36 градусів.До кінця липня температура залишатиметься високою. Невелике зниження до +30 градусів можливо тільки 20 липня. В останній декаді місяця можливі дощі.

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