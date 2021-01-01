За минулу добу на Волині виявили лише 5 випадків коронавірусу
Сьогодні, 10:19
За минулу добу на Волині зареєстрували 5 випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Луцький район – 1 хворий:
Торчинська ТГ – 1 хворий
Володимир – Волинський район – 0 хворих
Камінь — Каширський район – 0 хворих
Ковельський район – 4 хворих:
Ковельська ТГ – 4 хворих
Усього станом на 4 липня в області зареєстрували 62 185 випадків.
Одужало – 60633 особи (за останню добу – 12).
Летальні випадки – 1197 (за останню добу – 1: Луцький район, Колківська ТГ – 1).
Методом ПЛР всього обстежили 256131 особу, за останню добу – 89 осіб.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Луцький район – 1 хворий:
Торчинська ТГ – 1 хворий
Володимир – Волинський район – 0 хворих
Камінь — Каширський район – 0 хворих
Ковельський район – 4 хворих:
Ковельська ТГ – 4 хворих
Усього станом на 4 липня в області зареєстрували 62 185 випадків.
Одужало – 60633 особи (за останню добу – 12).
Летальні випадки – 1197 (за останню добу – 1: Луцький район, Колківська ТГ – 1).
Методом ПЛР всього обстежили 256131 особу, за останню добу – 89 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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