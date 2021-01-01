За минулу добу на Волині виявили лише 5 випадків коронавірусу





Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.



Луцький район – 1 хворий:

Торчинська ТГ – 1 хворий



Володимир – Волинський район – 0 хворих



Камінь — Каширський район – 0 хворих



Ковельський район – 4 хворих:

Ковельська ТГ – 4 хворих



Усього станом на 4 липня в області зареєстрували 62 185 випадків.



Одужало – 60633 особи (за останню добу – 12).



Летальні випадки – 1197 (за останню добу – 1: Луцький район, Колківська ТГ – 1).



Методом ПЛР всього обстежили 256131 особу, за останню добу – 89 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 5 випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.Торчинська ТГ – 1 хворийВолодимир – Волинський район – 0 хворихКамінь — Каширський район – 0 хворихКовельська ТГ – 4 хворихУсього станом на 4 липня в області зареєстрували 62 185 випадків.Одужало – 60633 особи (за останню добу – 12).Летальні випадки – 1197 (за останню добу – 1: Луцький район, Колківська ТГ – 1).Методом ПЛР всього обстежили 256131 особу, за останню добу – 89 осіб.

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