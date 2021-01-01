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За минулу добу на Волині виявили лише 5 випадків коронавірусу

За минулу добу на Волині виявили лише 5 випадків коронавірусу
За минулу добу на Волині зареєстрували 5 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Луцький район – 1 хворий:
Торчинська ТГ – 1 хворий

Володимир – Волинський район – 0 хворих

Камінь — Каширський район – 0 хворих

Ковельський район – 4 хворих:
Ковельська ТГ – 4 хворих

Усього станом на 4 липня в області зареєстрували 62 185 випадків.

Одужало – 60633 особи (за останню добу – 12).

Летальні випадки – 1197 (за останню добу – 1: Луцький район, Колківська ТГ – 1).

Методом ПЛР всього обстежили 256131 особу, за останню добу – 89 осіб.

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Теги: коронавірус, статистика, Волинь
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