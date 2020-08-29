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Водії перетворили зелену зону біля Теремнівських ставків на місиво. ФОТО, ВІДЕО

Водії перетворили зелену зону біля Теремнівських ставків на місиво. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 4 липня, на лінію 15-80 почали масово надходити звернення щодо масового порушення правил дорожнього руху на прибережній зоні Теремнівських ставків.

Про це інформує департамент муніципальної варти у фейсбуці.

Диспетчер Центру безпеки міста Луцьк негайно направив склад ГШР для належного реагування та притягнення власників транспортних засобів до адміністративної відповідальності згідно п. 15.10 «є» ПДР України та ч.1 ст. 122 КУпАП з санкцією накладення штрафу в сумі 340 грн., а з врахуванням пільгового періоду - 170грн.

Загалом інспектори з паркування згенерували понад 45 повідомлень на вказаній локації.
Водії перетворили зелену зону біля Теремнівських ставків на місиво. ФОТО, ВІДЕО
Водії перетворили зелену зону біля Теремнівських ставків на місиво. ФОТО, ВІДЕО
Водії перетворили зелену зону біля Теремнівських ставків на місиво. ФОТО, ВІДЕО
Водії перетворили зелену зону біля Теремнівських ставків на місиво. ФОТО, ВІДЕО
Водії перетворили зелену зону біля Теремнівських ставків на місиво. ФОТО, ВІДЕО
Водії перетворили зелену зону біля Теремнівських ставків на місиво. ФОТО, ВІДЕО
Водії перетворили зелену зону біля Теремнівських ставків на місиво. ФОТО, ВІДЕО



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Теги: паркування, авто, Теремнівські ставки
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