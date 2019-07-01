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У волинських лісах добре вродили чорниці. ВІДЕО

У волинських лісах добре вродили чорниці. ВІДЕО
На Волині розпочався сезон збору чорниць.

Цьогорічний урожай є рекордним, а ягоди вродили великі та соковиті, – розповіла Суспільному Катерина Романюк із села Гайове Луцького району.

Збирати ягоди до лісу ходять цілими родинами, аби за кілька тижнів заробити грошей. Зі слів жінки, в день може вторгувати до тисячі гривень.

Ця робота кропітка, оскільки потрібно зірвати кожну ягоду окремо. "Подивіться, як ягоди, гляньте: золото, а не ягоди. Збираю і для себе, і на здачу. Літрів 15-16 – це точно ", – говорить Катерина Романюк.
У волинських лісах добре вродили чорниці. ВІДЕО

До лісу ходить змалку і звикла до такої роботи 14–річна Карина. Каже: хоче заробити грошей, щоб купити обновки до школи та облаштувати свою кімнату. Зі слів дівчини, ягоди збирати важко, особливо у спеку.

"Більші ягоди збирати легше. Цікаво. Я так то не розумію дітей, людей, які сидять днями в телефонах. Щоб вийти на свіжу природу, а в лісі свіжо, тепло, красиво", – каже волинянка.
У волинських лісах добре вродили чорниці. ВІДЕО

Аби збирачі не розводили багать та не користувались гребінками, стежить лісова охорона. Зараз у лісах найвищий рівень пожежної небезпеки, говорить майстер лісу Микола Романюк.

Зібране жителі сіл продають на ринку чи заготівельникам. За кілька тижнів вартість чорниці може знизитися, зазначив заготівельник Василь Вишневський. Чоловік зауважив: ягоди повинні бути без листочків, гарні та непом'яті.
У волинських лісах добре вродили чорниці. ВІДЕО

Чорниці заморожують на зиму, роблять компоти та ліплять вареники з чорницею. Господиня Світлана Качмар говорить, що влітку за сезон у родині намагаються споживати якомога більше ягід.
У волинських лісах добре вродили чорниці. ВІДЕО

Найулюбленіша страва – вареники з ягодами. Їх ліпить разом з донькою та онукою. "Хто як хоче: збиває блендером, робить йогурт, хто вареники, діти он їдять, посипають цукром, хто як бажає, так і їсть", – додала жінка.

Цього року волинські лісівники встановили ліміт, тобто максимально можливу кількість зібраних ягід – 500 тонн чорниці. Зі слів речниці управління лісомисливського господарства області Світлани Думської, реально люди можуть зібрати лише п'яту частину.

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Теги: чорниці, ягоди, Волинь, ліс
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Коментарі 1
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500тон приймає за сезон тільки Одна з десяти фірм на Волині!?!?
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