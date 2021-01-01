6 липня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 6 липня, у світі відзначають Всесвітній день поцілунку , а віряни вшановують пам'ять мучениці Агрипини.Сьогодні святкує день народження екс-депутат Луцької міської радиТакож день народження святкує краєзнавецьВітаємо їх з цим святом та бажаємо міцного здоров’я, любові і достатку.Іменинники 6 липня – чоловіки з іменами Антон, Артем, Герман, Святослав та Аркадій. Зичимо їм успіхів у їхніх справах та життєвих перемог.6 липня 1944 року Ковель та Ковельщина були визволені від німців.Не варто виносити сміття.Не бажано сваритися з близькими людьми та злитися.Не можна викидати залишки зі столу.