Придавило домкратом: у Польщі загинув 39-річний українець
04 липень, 23:12
У Польщі під час робіт на залізничному мості загинув 39-річний громадянин України - його придавило гідравлічним домкратом.
Це сталося 3 липня у населеному пункті Вронкі Великопольського воєводства, передає Укрінформ з посиланням на TVP.INFO.
«За попередніми оцінками, сталася аварія»,- заявила речниця поліції в місті Шамотули Сандра Худа.
За її словами, поліцейські допитали свідків і встановлюють причини та обставини трагедії.
Про цей випадок поінформовано Державну інспекцію праці. Справа перебуває під контролем місцевої прокуратури.
У Польщі на сьогодні перебуває і працює понад мільйон громадян України.
Як повідомлялося, у 2020 році консульські установи України на території Польщі оформили 643 довідки про смерть співгромадян.
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Це сталося 3 липня у населеному пункті Вронкі Великопольського воєводства, передає Укрінформ з посиланням на TVP.INFO.
«За попередніми оцінками, сталася аварія»,- заявила речниця поліції в місті Шамотули Сандра Худа.
За її словами, поліцейські допитали свідків і встановлюють причини та обставини трагедії.
Про цей випадок поінформовано Державну інспекцію праці. Справа перебуває під контролем місцевої прокуратури.
У Польщі на сьогодні перебуває і працює понад мільйон громадян України.
Як повідомлялося, у 2020 році консульські установи України на території Польщі оформили 643 довідки про смерть співгромадян.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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