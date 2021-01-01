Придавило домкратом: у Польщі загинув 39-річний українець





Це сталося 3 липня у населеному пункті Вронкі Великопольського воєводства, передає



«За попередніми оцінками, сталася аварія»,- заявила речниця поліції в місті Шамотули Сандра Худа.



За її словами, поліцейські допитали свідків і встановлюють причини та обставини трагедії.



Про цей випадок поінформовано Державну інспекцію праці. Справа перебуває під контролем місцевої прокуратури.



У Польщі на сьогодні перебуває і працює понад мільйон громадян України.



Як повідомлялося, у 2020 році консульські установи України на території Польщі оформили 643 довідки про смерть співгромадян.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі під час робіт на залізничному мості загинув 39-річний громадянин України - його придавило гідравлічним домкратом.Це сталося 3 липня у населеному пункті Вронкі Великопольського воєводства, передає Укрінформ з посиланням на TVP.INFO.«За попередніми оцінками, сталася аварія»,- заявила речниця поліції в місті ШамотулиЗа її словами, поліцейські допитали свідків і встановлюють причини та обставини трагедії.Про цей випадок поінформовано Державну інспекцію праці. Справа перебуває під контролем місцевої прокуратури.У Польщі на сьогодні перебуває і працює понад мільйон громадян України.Як повідомлялося, у 2020 році консульські установи України на території Польщі оформили 643 довідки про смерть співгромадян.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію