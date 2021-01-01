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Придавило домкратом: у Польщі загинув 39-річний українець

Придавило домкратом: у Польщі загинув 39-річний українець
У Польщі під час робіт на залізничному мості загинув 39-річний громадянин України - його придавило гідравлічним домкратом.

Це сталося 3 липня у населеному пункті Вронкі Великопольського воєводства, передає Укрінформ з посиланням на TVP.INFO.

«За попередніми оцінками, сталася аварія»,- заявила речниця поліції в місті Шамотули Сандра Худа.

За її словами, поліцейські допитали свідків і встановлюють причини та обставини трагедії.

Про цей випадок поінформовано Державну інспекцію праці. Справа перебуває під контролем місцевої прокуратури.

У Польщі на сьогодні перебуває і працює понад мільйон громадян України.

Як повідомлялося, у 2020 році консульські установи України на території Польщі оформили 643 довідки про смерть співгромадян.

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Теги: загинув українець, Польща
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